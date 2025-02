Scissione supera Ted Lasso e diventa la serie più vista di sempre su Apple TV+: ecco i numeri

Numeri da record per la seconda stagione di Scissione, che incoronano lo show come il più visto sulla piattaforma

Apple TV+ ha dato il massimo per promuovere la seconda stagione del suo dramma fantascientifico Scissione, e persino il CEO di Apple Tim Cook ha girato un elaborato promo per il ritorno della serie dopo un'attesa di ben tre anni.

A un mese dal debutto dei nuovi episodi, avvenuto il 17 gennaio, l'azienda, nota per la sua stretta riservatezza nei confronti dei dati di ascolto, ha alzato un po' il velo sulle prestazioni della serie.

Secondo lo streamer, Scissione ha battuto tutti i record di Apple TV+, diventando la serie più vista nella storia della piattaforma in base al numero di spettatori unici registrati dal 17 gennaio al 17 febbraio 2025. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione della seconda stagione.

Tutti i numeri del successo di Scissione

Scissione. Adam Scott e Britt Lower in una scena della seconda stagione.

Inoltre, sono emersi anche i primi dati indipendenti sulla performance dello show prodotto da Ben Stiller dopo la prima stagione. La serie ha conquistato il quarto posto nella classifica Top 10 Originals di Nielsen per la settimana del 13 gennaio, che comprende i primi tre giorni di debutto della seconda stagione disponibile sul servizio.

Scissione. Adam Scott, John Turturro, Zach Cherry e Britt Lower in una scena della seconda stagione.

La serie ha registrato ben 589 milioni di minuti di visione negli Stati Uniti per tutti gli episodi esistenti, il 28% dei quali è stato speso per il debutto della seconda stagione, con numeri destinati a salire con il progredire della stagione.

Il ritorno di Scissione è stato anche un fattore determinante per le nuove iscrizioni, con un aumento del 126% di nuovi abbonati tra il 1° e il 19 gennaio 2025 rispetto al 1° e al 19 dicembre 2024. Questo include il weekend gratuito di Apple TV+ dal 3 al 5 gennaio, durante il quale i non abbonati hanno potuto visualizzare gli originali dello streamer, in concomitanza con il debutto della seconda stagione dello show. Secondo Apple, Scissione ha già accumulato più spettatori di qualsiasi altra serie Apple TV+, comprese le tre stagioni di Ted Lasso, diventando la serie più vista a livello globale su Apple TV+.