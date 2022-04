Scissione: Apple TV+ annuncia il rinnovo della seconda stagione per la serie con Adam Scott

Apple TV+ ha annunciato il rinnovo per la seconda stagione di Scissione, la serie thriller ambientata sul posto di lavoro acclamata dalla critica del creatore e sceneggiatore Dan Erickson e del regista e produttore esecutivo Ben Stiller. La notizia arriva alla vigilia dell'epico finale della prima stagione, che uscirà l'8 aprile su Apple TV+.

Scissione: John Turturro in una foto della serie Apple

"È davvero emozionante vedere la risposta delle persone che amano lo show e il livello di coinvolgimento dei fan", ha dichiarato Ben Stiller. "È stato un percorso lungo quello che ha portato Scissione in televisione. Ho letto per la prima volta il pilot di Dan più di cinque anni fa; è sempre stata una storia multi-stagione e sono davvero felice di poterla continuare. Sono grato ai nostri partner di Apple TV+ che sono stati al nostro fianco lungo tutto il cammino".

"Grazie al creatore Dan Erickson, al brillante Ben Stiller e a un cast e una troupe incomparabili, "Scissione" ha immaginato la possibilità di un'avvincente esistenza scissa in parti uguali capace di rendere la serie coinvolgente per gli spettatori di tutto il mondo, che non ne hanno mai abbastanza di personaggi così ricchi e complessi", ha affermato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+. "Siamo entusiasti di approfondire questo mondo del tutto unico e di svelare ancora più strati della Lumon nella seconda stagione".

In Scissione Mark Scout (Adam Scott) guida un team di lavoro della Lumon Industries i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura di scissione, che divide chirurgicamente i loro ricordi professionali da quelli personali. Questo audace esperimento di "equilibrio tra lavoro e vita privata" viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero da svelare che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro... e di se stesso. L'atteso finale di stagione, intitolato "The We We Are", vedrà il team scoprire rivelazioni preoccupanti...

Come rivela la recensione di Scissione, la serie riunisce Ben Stiller, vincitore dell'Emmy e del DGA, con il premio Oscar e vincitrice dell'Emmy Patricia Arquette, che recita con Adam Scott, il vincitore dell'Emmy John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus e il premio Oscar® Christopher Walken.

Scissione è scritta e creata da Dan Erickson. Mark Friedman, Chris Black, John Cameron e Andrew Colville sono produttori esecutivi insieme a Dan Erickson. Ben Stiller, Nicky Weinstock e Jackie Cohn sono i produttori esecutivi per conto di Red Hour Productions e sia Patricia Arquette che Adam Scott sono produttori. Endeavour Content funge da studio.