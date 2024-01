Scissione 2: Ben Stiller aggiorna sui nuovi episodi, nuova foto di Adam Scott

Ben Stiller ha dato il segno di vita richiesto dai fan della serie Scissione condividendo un breve aggiornamento sulla seconda stagione, a cui è seguita una nuova foto di Adam Scott diffusa via social media da Apple Tv+.

Sono passati quasi due anni da quando la prima stagione di Scissione è stata presentata per la prima volta su Apple TV+ e ancora non abbiamo notizie dei nuovi episodi. Poco dopo la messa in onda del finale della prima stagione nell'aprile 2022, lo streamer ha ordinato una seconda stagione mentre gli Emmy hanno premiato lo show con una pioggia di nomination.

Quindi, quando possiamo aspettarci la nuova stagione? Apple TV+ ha alimentato il desiderio dei fan condividendo un'immagine di Adam Scott nello show.

In risposta alla foto un fan ha twittato: "Dacci un segno @benstiller". La star, che ha diretto la serie, ha risposto: "Ci stiamo lavorando."

Come rivela la nostra recensione di Scissione, la serie ruota attorno alle Lumon Industries, azienda che utilizza una procedura medica di "scissione" per separare i ricordi della vita personale di alcuni dei suoi dipendenti dai loro ricordi lavorativi; in questo modo, il cosiddetto interno non sa nulla del cosiddetto esterno e viceversa al varcare della soglia aziendale. Mark, anch'egli sottoposto a questa procedura, guida un team di impiegati fino a che la ricomparsa di un misterioso collega lo spingerà a intraprendere un viaggio alla scoperta della verità riguardo al loro lavoro.