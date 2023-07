Lo sciopero degli attori rischia di far slittare l'uscita di Challengers, i piani di Blue Beetle non cambiano

Lo sciopero degli attori attualmente in corso potrebbe portare a posticipare la data di uscita di Challengers, Warner Bros Discovery non cambia i piani per Blue Beetle.

Lo sciopero degli attori renderà impossibile promuovere i film in uscita alla presenza delle star e, secondo alcune nuove indiscrezioni, alcuni titoli sono stati al centro delle valutazioni riguardanti un possibile posticipo della data di uscita, tra cui Challengers, di Luca Guadagnino, e Blue Beetle, progetto targato DC Studios.

A rivelare le indiscrezioni è stato Matt Belloni di Puck che sostiene ci siano state delle conversazioni in corso.

La situazione del film con Zendaya

Secondo le fonti del reporter, Luca Guadagnino avrebbe proposto ad Amazon Studios di spostare la data di uscita di Challengers, attualmente fissata per il 15 settembre. Il 30 agosto, inoltre, il progetto aprirà l'ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

L'impossibilità di coinvolgere Zendaya e le altre giovani star, come Josh O'Connor e Mike Faist, renderebbe davvero difficile promuovere in modo efficace il film.

La star di Euphoria, inoltre, ha ricevuto un compenso milionario anche grazie alle valutazioni riguardanti la presenza red carpet e la popolarità online. La cifra ricevuta dipende poi dal fatto che Zendaya sia coinvolta come produttrice esecutiva. Una sua assenza vanificherebbe in parte l'ingente investimento compiuto dal team della produzione. Amazon, per ora, non ha risposto alle richieste di un commento su un possibile slittamento della data, lasciando in sospeso la questione.

Blue Beetle: la campagna di marketing virale fake dei fan rinfaccia a Warner Bros di non aver promosso il film

Nessun cambio di programma tra le fila DC

Ad aver preso una decisione sembra siano invece stati DC Studios e Warner Bros Discovery che hanno preferito non modificare i piani per la distribuzione di Blue Beetle, nonostante la mancanza della promozione.

L'uscita è stata fissata per il 18 agosto e Xolo Mariduena, protagonista del lungometraggio, alcuni giorni fa su Instagram aveva spiegato ai fan che non avrebbe partecipato a nessun evento promozionale, invitando tutti comunque ad andare a vedere il film nelle sale, lodando il lavoro di tutte le persone coinvolte.