Sciame, su Prime Video in streaming da oggi

Sciame, la nuova serie di Donald Glover dopo Atlanta, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 17 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Sciame, la nuova serie di Donald Glover dopo Atlanta, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 17 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Donald Glover e Janine Nabers, il duo dietro al recente successo di FX intitolato Atlanta, hanno un nuovo progetto in arrivo sul piccolo schermo. Sciame (titolo originale Swarm) si muove tra thriller, horror, drama e dark comedy. I due hanno scritto la maggior parte degli episodi dello show e Glover sarà alla regia del pilot, mentre Malia Obama, la figlia dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack, si è occupata della sceneggiatura di una delle puntate.

Sciame ha come protagonista Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah) nel ruolo di Dre, e sarà accompagnata da Damson Idris (Snowfall), Chloe Bailey (Last Holiday), Leon (Cool Runnings), Karen Rodriguez (Shining Girls) e Rory Culkin (Scream 4, Castle Rock). La trama ci racconta di Dre (Fishback) e della sua ossessione per una pop-star ispirata a Lizzo e Beyoncé. La serie indagherà a fondo nel pericoloso e inquietante lato tossico dell'avere fan troppo accaniti, ai limiti dell'ossessione. Durante un'intervista con Vanity Fair, Janine Nabers ha dichiarato: "Il nostro scopo era quello di creare una storia su un anti eroe attraverso il punto di vista di una donna moderna e afroamericana."

Riguardo la performance totalizzante di Dominique Fishback i due creatori hanno riservato solo complimenti all'attrice: "Quando abbiamo girato l'ultima scena del primo episodio, tutti coloro che erano presenti sul set si sono fermati e hanno regalato a Dom una standing ovation di tre minuti. Ho fatto TV per tantissimo tempo e non ho mai visto una scena del genere. In quel momento Donald e io ci siamo guardati e abbiamo capito che avevamo fatto la scelta vincente."