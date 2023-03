Rory Culkin: il nudo full frontal nella serie Sciame diventa virale. Ma fa arrabbiare i fan

Nella prima puntata della serie Sciame di recente approdata su Amazon Prime Video si vede un nudo full frontal di Rory Culkin, fratello minore di Macaulay, che ha suscitato reazioni contrastanti ed è diventato immediatamente virale.

Sui social, dove si discute anche se il pene mostrato sia effettivamente quello del giovane Culkin o di una controfigura, i commenti vanno da "scena inopportuna e gratuita" a "Voglio essere la tua schiava!".

La scena in questione compare nel primo episodio, 'Punta', della serie scritta da Donald Glover, in cui vediamo la protagonista Dre (Dominique Fishback) recarsi in un club e rimorchiare un ragazzo. Nella sequenza capiamo come la ragazza non sia davvero interessata al suo flirt, perché la sua mente è costantemente occupata dalla sua ossessione per una popstar famosissima e, probabilmente, lo sta solo usando per pensare ad altro.

Sciame: un momento della serie

La serie ideata da Donald Glover vuole infatti riflettere sul vuoto che questa generazione cerca di colmare con l'interesse spasmodico verso idoli di cui viene monitorata ogni mossa sui social, ma che alla fine lascia più vuoti di prima.

Sciame, la recensione: il lato ossessivo della musica secondo Donald Glover

Fatto sta che Dre, al mattino, si risveglia a casa del ragazzo con cui ha trascorso una notte di sesso di cui non ricorda praticamente nulla. Lui (Culkin) le sta riempiendo una ciotola di vetro con delle fragole e quando si accorge che si è svegliata salta sul letto e gliele offre appoggiando il contenitore proprio lì. Molti sostenitori dell'attore si sono lamentati del fatto che ingaggiarlo per fargli girare quei pochi insignificanti minuti, giusto per mostrarne gli attributi, è stato davvero riduttivo.

Qui sotto potete vedere la sequenza:

Prime premiered the new series "Swarm" today and there's good news and bad news. The good news is that there is real, actual peen from the Rory Culkin character. The bad news is that it's pretty obviously a body double???? Still, peen is peen, and that's never a bad thing pic.twitter.com/I0pbXFMv6P — snicks (@therealSnicks) March 17, 2023

Qualcuno si è seriamente arrabbiato: "Rory Culkin che diventa virale per una scena dove viene mostrato il suo c***o e non per la sua straordinaria recitazione mi fa star male... odio che QUELLA scena sia ciò che farà conoscere Rory a molte persone... odio Internet". All'interno della serie non è l'unica scena che ha suscitato scalpore. Pochi giorni fa anche una scena di sesso molto "grafica" con Chloe Bailey, sorella di Halle (la protagonista di La Sirenetta), è stata contestata.

Nella serie recitano anche Billie Eilish, Paris Jackson and Byron Bowers. Sciame è attualmente disponibile su Amazon Prime Video.