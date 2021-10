Schitt's Creek 4: la quarta stagione dal 30 Settembre su Infinity+

Il 30 Settembre 2021 Schitt's Creek 4, la quarta stagione della pluripremiata serie televisiva canadese ideata da Dan Levy, è stata inserita nel catalogo di Infinity+, come riportato dal sito ufficiale della piattaforma di Mediaset. Questi nuovi episodi vanno ad aggiungersi alle tre stagioni precedenti della serie, la prima delle quali ha debuttato in Italia lo scorso 13 luglio 2021.

All'inizio della quarta stagione, i Rose stanno vivendo al meglio la loro vita a Schitt's Creek e, a parte i continui discorsi di Moira sulla fuga, stanno finalmente iniziando a sentirsi a casa in questa città. Johnny è impegnato a gestire il motel con Stevie come socio.

Moira sta svolgendo i suoi compiti con il consiglio comunale e i Jazzagals, e sta anche cercando nuovi modi per sfruttare il suo talento, che sia attraverso un'esibizione teatrale o aiutando Alexis nell'organizzazione di eventi. David sta gestendo il suo negozio e cercando di mantenere una nuova relazione con Patrick (Noah Reid), cosa che si rivela essere una sfida, cercando di trovare il tempo per il romanticismo e di superare le ansie del suo passato. Nel frattempo, Alexis sta mettendo tutta la sua energia nella scuola e nella sua carriera, ma sta trovando difficoltà nel concentrarsi poiché ha ancora dei sentimenti per il suo ex fidanzato, Ted (Dustin Milligan).

Schitt's Creek ha ricevuto numerosi premi tra i quali anche due Golden Globe come miglior serie comedy e migliore attrice protagonista in una serie comedy a Catherine O'Hara nel 2021. Le altre stagioni dello show saranno distribuite sulla piattaforma di video on demand a cadenza mensile fino a novembre.