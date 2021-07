Schitt's Creek: la seconda stagione dal 29 luglio su Infinity+

La seconda stagione di Schitt's Creek, serie televisiva canadese ideata da Dan Levy, sarà inserita nel catalogo di Infinity+ dal 29 luglio, come riportato dal sito ufficiale della piattaforma di Mediaset. La terza stagione della sitcom, che andrà ad aggiungersi alla prima e alla seconda, invece, sarà disponibile in streaming dal 26 agosto.

Schitt's Creek: Catherine O'Hara in una scena della serie

La sinossi della seconda stagione della serie riparte dal tentativo fallito di vendere la città: in seguito la famiglia Rose, un tempo ricca e potente, si rende conto che la loro permanenza a Schitt's Creek potrebbe essere più lunga di quanto originariamente sperato.

Schitt's Creek: un'immagine della serie

Johnny Rose, il padre ed ex magnate dei negozi di video, continua a cercare modi per sostenere la sua famiglia nella loro triste cittadina, mentre sua moglie Moira, un'ex star delle soap, tenta continuamente di abbellire la città con la sua raffinatezza ed il suo gusto. Per quanto riguarda i loro figli viziati, David e Alexis, loro sono costretti a fare qualcosa di impensabile: trovarsi un lavoro.

Schitt's Creek: un'immagine di Eugene Levy

La sitcom, composta da 6 stagioni e 80 episodi in totale, lo scorso anno ha conquistato il record di statuette agli Emmy . Schitt's Creek è stata premiata come miglior comedy ma anche i protagonisti della serie, Eugene Levy, Catherine O'Hara, Daniel Levy e Annie Murphy, hanno ottenuto numerosi riconoscimenti.