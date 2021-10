Schitt's Creek 5: la quinta stagione dal 28 ottobre su Infinity+

Il 28 ottobre 2021 Schitt's Creek 5, la quinta stagione della pluripremiata serie televisiva creata da Dan Levy, è stata inserita nel catalogo di Infinity+, come riportato dal sito ufficiale della piattaforma di Mediaset. La sesta stagione della sitcom, che andrà ad aggiungersi alle prime cinque, sarà disponibile in streaming dall'11 novembre di quest'anno.

Schitt's Creek: Catherine O'Hara, Annie Murphy e Dan Levy in una scena

All'inizio della quinta stagione, i Rose stanno finalmente prosperando a Schitt's Creek e sono pronti a portare le loro relazioni personali e le loro attività lavorative al livello successivo. Moira torna dalla Bosnia, dove ha girato un film, con una nuova energia ed è ispirata a lasciare il segno nella città preparandosi a lanciare la sua impresa artistica più ambiziosa.

Nel frattempo, la reputazione del Rosebud Motel sta migliorando costantemente sotto la guida di Johnny, ma gestire le esigenze individuali del suo staff, Stevie e Roland, si rivela una sfida non indifferente. Alexis, avendo finalmente raggiunto una certa stabilità sia nella sua vita personale che nella carriera, cerca di ravvivare le cose con Ted mentre contempla un passo successivo che potrebbe portarla oltre Schitt's Creek.

Schitt's Creek: un'immagine della serie

Dopo aver vinto ben 24 Canada Screen Awards, nel 2020 la serie ha anche conquistato il record di statuette per una sola categoria agli Emmy del 2020. Schitt's Creek non è soltanto stata premiata come miglior comedy: anche i protagonisti della serie, Eugene Levy, Catherine O'Hara, Daniel Levy e Annie Murphy, si sono portati a casa delle statuette.