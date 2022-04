Schindler's List: morta Mimi Reinhardt, la donna che salvò centinaia di ebrei dai nazisti

Mimi Reinhardt, ovvero la donna che ha redatto la celeberrima lista di Oskar Schindler, su cui è basato il film Schindler's List, contribuendo a salvare la vita di centinaia di ebrei durante la seconda guerra mondiale, è morta all'età di 107 anni.

Schindler's List: Caroline Goodall con Liam Neeson e Ben Kingsley

La Reinhardt era la segretaria di Schindler e redigeva le liste dei lavoratori ebrei nella città polacca di Cracovia per farli lavorare nella fabbrica del suo capo industriale tedesco. Si stima che Mimi abbia salvato circa 1.300 lavoratori ebrei dalla deportazione e dalla morte quasi certa che li attendeva nei campi di concentramento nazisti.

La nipote della Reinhardt, Nina, ha recentemente scritto in un messaggio destinato ai suoi parenti: "Mia nonna, così cara e così unica, è morta all'età di 107 anni. Riposa in pace". Il Guardian ha riportato che, dopo la fine della guerra, Mimi ha vissuto a New York prima di trasferirsi in Israele nel 2007 per vivere con suo figlio, trascorrendo i suoi ultimi anni di vita in una casa di cura a nord di Tel Aviv.

Schindler's List: Liam Neeson è Oskar Schindler

La straordinaria e coraggiosa storia di Mimi Reinhardt è stata raccontata nel romanzo bestseller di Thomas Keneally del 1982 intitolato La lista di Schindler e in Schindler's List, l'adattamento cinematografico vincitore dell'Oscar nel 1993 di Steven Spielberg.