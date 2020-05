Schegge di paura: Edward Norton e le scene da lui improvvisate nel film

Schegge di paura è il primo film di Edward Norton, l'attore faceva parte di un gruppo di oltre duemila ragazzi che tentarono di ottenere il ruolo di Aaron Stampler. Alcune scene improvvisate da Norton, nonostante avesse 27 anni e fosse alla sua prima esperienza cinematografica, furono poi inserite nel montaggio finale del film. Vediamo quali.

Norton in Schegge di paura

Quando Roy spinge Martin Vail, il personaggio interpretato da Richard Gere, contro la parete all'interno della cella della prigione si può notare che la reazione scioccata di Gere è assolutamente autentica poiché quella scena non compariva sulla sceneggiatura, fu completamente improvvisata da Norton. Anche il lento applauso di Roy alla fine del film, poco prima che Vail si renda conto di quello che è realmente accaduto, fu un'idea partorita dalla mente del giovane attore americano.

Secondo quanto rivelato nel 'dietro le quinte' della versione in Blu-ray di Schegge di paura fu Edward Norton a decidere che il suo personaggio, Aaron Stampler, sarebbe dovuto essere un balbuziente, questa informazione infatti non appariva da nessuna parte: né libro né nella sceneggiatura originale che fu scritta appositamente per il film.