Scent of a Woman - Profumo di donna: la scena del tango fu "strana e fantastica"

Gabrielle Anwar, l'attrice che interpreta Dana in Scent of a Woman - Profumo di donna, durante un'intervista recente, ha parlato della celebre scena del tango nel film del 1992, con Al Pacino. "Fu strana e fantastica, una sequenza veramente memorabile".

Al Pacino in Scent of a woman - Profumo di donna

"Non pensavo di prendere parte a qualcosa che un giorno sarebbe divenuta una performance vincitrice di un Premio Oscar per Al Pacino, o ancora meno, una scena che avrebbe avuto un tale effetto sulla mia carriera" ha rivelato la Anwar, spiegando anche di essere stata sottoposta a più di un anno di audizioni che alla fine si sono tramutate in due giorni di lavoro e in una scena di soltanto sette minuti.

Tuttavia, nonostante le settimane di lezioni di tango e le audizioni la Anwar non provò mai il ballo con Pacino: "Ho sempre pensato che fosse stato davvero strano fino a poco tempo fa, quando Chris O'Donnell mi ha rivelato che Al voleva che il ballo fosse 'fresco e spontaneo'".

Profumo di donna: Al Pacino e Chris O'Donnell in una scena

Anche se da allora a Gabrielle Anwar è stato chiesto di ballare il tango da numerosi sconosciuti, nessun viaggio sulla pista da ballo sarà mai paragonabile all'emozione provata durante le riprese di Scent of a woman - profumo di donna: "Era una situazione molto romantica, la scena fu strana, fantastica e semplicemente memorabile."