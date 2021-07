Scene da un matrimonio: Jessica Chastain e Oscar Isaac nel trailer della serie

Jessica Chastain e Oscar Isaac sono i protagonisti di Scene da un matrimonio, la serie prodotta per HBO di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Scene da un matrimonio è la nuova serie con star Jessica Chastain e Oscar Isaac e il trailer del progetto targato HBO mostra le prime scene dell'atteso progetto che debutterà a settembre sugli schermi americani.

Nel video si assiste a un montaggio di vari momenti della vita di una coppia, tra litigi, attimi pieni d'amore e allegria, e le difficoltà affrontate dalla coppia.

La serie è stata prodotta per HBO ed è un adattamento di quella realizzata negli anni Settanta da Ingmar Bergman: la versione originale era composta da sei puntate e nel cast di Scene da un matrimonio c'erano Liv Ullmann ed Erland Josephson.

Il nuovo progetto riproporrà un ritratto dell'amore, dell'odio, del desiderio, della monogamia, del matrimonio e del divorzio attraverso la vita di una coppia americana che vive nel presente.

Hagai Levi, reduce dall'ottima accoglienza riservata a The Affair, firmerà invece la sceneggiatura e la regia, oltre a far parte del team di produttori in collaborazione con Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Daniel Bergman e Blair Breard.