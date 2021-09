Scene da un matrimonio, Jessica Chastain: "Oscar Isaac cantava per me prima delle scene di sesso"

Jessica Chastain ha svelato il modo in cui Oscar Isaac la aiutava a combattere il nervosismo prima delle scene di sesso in Scene da un matrimonio, da stasera su Sky e NOW.

Jessica Chastain ha svelato che il collega Oscar Isaac cantava per lei per sciogliere la tensione prima di girare le scene di sesso per la serie HBO Scene da un matrimonio.

Scene da un matrimonio: Jessica Chastain, Oscar Isaac in una scena della serie

Qui trovate la nostra recensione di Scene da un matrimonio, presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e da oggi disponibile su Sky e NOW col primo di cinque episodi. Per Jessica Chastain e Oscar Isaac, la serie ha rappresentato una fonte ulteriore di imbarazzo, vista l'intimità di certe scene, dato che i due colleghi sono amici da oltre vent'anni ed ex compagni di studi alla Juilliard.

"Le scene di sesso per me sono imbarazzanti", ha detto recentemente Jessica Chastain a Vulture. "Ho bisogno di parlarne. Per una scena, il coordinatore dell'intimità è entrato dopo la prima ripresa e ha detto 'Non sembra che voi ragazzi stiate facendo sesso.' Questa era la nota. E io, 'Non stiamo facendo sesso.' [Ride.] Sia io che Oscar abbiamo reagito pensando, 'Okay, fantastico, grazie.'"

L'attrice ha proseguito: "Ho risposto, 'Beh, penso che sia solo un momento romantico' E lui, 'Forse servirebbe più azione su e giù?' Vedete, è imbarazzante! So che sembra sexy, ma non lo è. Oscar è un così buon amico. Dal momento che ha capito che ero nervosa, ha suonato della musica e abbiamo bevuto un po' di bourbon. Mi diceva: 'Fai finta che non ci sia nessun altro qui. Va tutto bene.' E c'è una canzone che mi piace molto, quindi lui me la cantava tra una ripresa e l'altra. Mi sono detta, 'Ok, guardalo negli occhi.' La parte più bella delle scene d'amore è vedere l'amore nei loro occhi quando si guardano. E Oscar ha contribuito a crearlo".

Rivisitazione del classico di Ingmar Bergman, Scene da un matrimonio è opera di Hagai Levi, che ha ideato il progetto ed è anche regista di tutti e cinque gli episodi.

Amore, odio, desiderio, monogamia, matrimonio, divorzio: i temi della miniserie originale saranno al centro anche del remake firmato da Hagai Levi (In Treatment, The Affair), raccontati attraverso la storia di una coppia americana contemporanea.