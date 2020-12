Scene da un matrimonio: la serie con Jessica Chastain e Oscar Isaac in pausa per il COVID-19

La lavorazione di Scenes from a Marriage, rilettura del capolavoro di Ingmar Bergman Scene da un matrimonio targata HBO interpretata da Jessica Chastain e Oscar Isaac, è in pausa a causa del Covid-19.

1981: un'indagine a New York, Oscar Isaac e Jessica Chastain in una scena del film

Le riprese della miniserie sono state interrotte per due settimane dopo che tra le maestranze sul set sono state riscontrate alcune positività al Covid-19. Dopo che i positivi sono stati messi in quarantena, il set è in fase di sanificazione, tracciamento dei dati e ripetizione del test di tutti i membri della produzione.

Scenes From a Marriage, prodotta per HBO, è un adattamento di quella realizzata negli anni Settanta da Ingmar Bergman: la versione originale era composta da sei puntate e nel cast di Scene da un matrimonio c'erano Liv Ullmann ed Erland Josephson. Il nuovo progetto riproporrà un ritratto dell'amore, dell'odio, del desiderio, della monogamia, del matrimonio e del divorzio attraverso la vita di una coppia americana che vive nel presente.

Oscar Isaac e Jessica Chastain sono coinvolti nello sviluppo dell'adattamento come protagonisti e produttori.

Hagai Levi, reduce dall'ottima accoglienza riservata a The Affair, firma la sceneggiatura e la regia, oltre a far parte del team di produttori in collaborazione con Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Daniel Bergman e Blair Breard.

I 100 anni di Ingmar Bergman: i grandi personaggi di un regista indimenticabile