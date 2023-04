Scarlett Johansson spiega l'assenza dai social media: "Il mio ego è troppo fragile, sono un fiore delicato"

In un mondo dell'intrattenimento ormai dominato, spesso in maniera negativa, dai social media, Scarlett Johansson ha deciso di starne alla larga. La motivazione di questa sua assenza dalle piattaforme l'ha spiegata di recente ai microfoni del podcast The Skinny Confidential Him & Her.

"Onestamente mi sento troppo fragile per avere un social. Il mio ego è molto fragile e non riesco a sopportarlo. Mi sento come un fiore delicato e sono una persona molto ansiosa. In passato avevo provato a utilizzare Instagram, ero sulla piattaforma almeno una volta ogni tre giorni, poi ho deciso di cancellarla".

L'attrice ha poi aggiunto: "Quando ho iniziato a capire che trascorrevo 20 minuti del mio tempo a guardare la pagina Instagram di un'altra persona che aveva lavorato per un mio amico ho capito di perdere minuti preziosi. Mi sono detta, 'ok adesso so che hai un pitbull, due figlie e vivi a Burbank, e quindi? Ho appena sprecato 17 minuti della mia vita'".

Scarlett Johansson: "Sesso con Benicio Del Toro in un ascensore? Un pettegolezzo falso e oltraggioso"

Scarlett ha comunque rivelato che le piace utilizzare TikTok, piattaforma che utilizza per creare contenuti video volti a promuovere The Outset, il suo brand per la cura della pelle. "TikTok è senza dubbio divertente. Ogni volta che lo vedo usare nel nostro ufficio divento come una bambina di tre anni con in mano il cellulare della mamma e ne resto assorbita. Ecco perché non posso crearmi un profilo".