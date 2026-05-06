Scarlett Johannsson star di Scapegoat, il nuovo film di Ari Aster

Ari Aster tornerà sul set per realizzare il suo nuovo film, progetto intitolato Scapegoat, e la star sarà Scarlett Johansson.

Secondo le fonti vicine alla produzione, inoltre, il lungometraggio segna una nuova collaborazione tra il regista e A24, che si occuperà della distribuzione nelle sale americane.

Un ruolo pensato per Scarlett Johansson

Il regista e sceneggiatore Ari Aster sarà coinvolto anche come produttore di Scapegoat in collaborazione con Lars Knudsen, suo partner in Square Peg.

Il filmmaker ha scritto la sceneggiatura del nuovo film nell'ultimo anno e, secondo le fonti di Deadline, Scarlett Johansson è sempre stata la sua prima scelta per la parte della protagonista.

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L'attrice, che in queste settimane è sul set del prossimo film della saga horror L'esorcista, dovrà inoltre recitare in The Batman 2, accanto a Robert Pattinson che ha la parte di Bruce Wayne. Scarlett, dopo aver letto lo script, ha confermato il suo interesse a recitare nel film. I produttori sono riusciti, pur incontrando qualche difficoltà, a trovare il modo di organizzare il via ai ciak rispettando gli impegni della star del cinema.

Il recente successo di Ari Aster

Il precedente film di Aster è stato Eddington, lodato anche da John Waters che lo aveva considerato il primo posto nella sua classifica annuale dichiarando:"Un racconto sgradevole ma altamente divertente, estenuante quanto la politica odierna, con personaggi per cui nessuno potrebbe tifare. Eppure è così terrificantemente divertente, così confusamente casto e perverso che vi sentirete completamente fuori di testa e super-colti dopo averlo visto. Se non vi piace questo film, vi odio".

Il protagonista era stato Joaquin Phoenix. La storia era ambientata nella cittadina di Eddington, New Mexico, nel maggio 2020, in piena pandemia, il film racconta lo scontro tra lo sceriffo e il sindaco locale, interpretato da Pedro Pascal, con cui è in corso una faida da tempo. A scatenare la miccia è un banale incidente - una mascherina mancante dell'asmatico Joe mentre è in servizio - che scatena una escalation senza precedenti.

Nel cast, oltre ai due protagonisti, c'erano anche Emma Stone nei panni della moglie dello sceriffo, Louise, Deirdre O'Connell in quelli della madre di lei, e inoltre Austin Butler, Luke Grimes e Clifton Collins Jr.