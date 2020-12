Scarlett Johansson chiede la scarcerazione di Patrick Zaki in un video

Scarlett Johansson ha recentemente pubblicato un video su Youtube in cui ha richiesto la scarcerazione immediata delle quattro persone appartenenti a Eipr, l'ONG per la difesa dei diritti civili di cui fa parte anche Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna.

L'attrice statunitense, che nel video ha dichiarato: "Un vero governo democratico dovrebbe celebrare questi ragazzi, non incarcerarli, loro sono i migliori di noi", ha chiesto alle autorità egiziane di liberare i membri dell'importante gruppo per i diritti umani la cui detenzione ha suscitato critiche internazionali.

"Far sentire la propria voce in Egitto oggi è pericoloso. Voglio parlarvi della difficile situazione di quattro persone che sono state ingiustamente arrestate per aver difeso la dignità dell'Egitto: Jasser, Karim, Muhammad e Patrick. Questi uomini hanno passato la vita a combattere l'ingiustizia per poi ritrovarsi dietro le sbarre. La verità è che il loro unico crimine è difendere la dignità degli egiziani." Ha aggiunto la Johansson.

L'attrice ha concluso il video di due minuti e quarantaquattro con un appello: "Chiedo l'immediato rilascio di Gasser, Karim, Mohamed e Zaki"; in seguito ha fatto gli auguri di buon compleanno a Karim, che passerà in prigione la ricorrenza, dicendogli: "Non sei solo".