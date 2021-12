Scarlett Johansson rivela che cosa prova la figlia di 7 anni per il fratello appena nato

Scarlett Johansson ha recentemente rivelato come ha reagito la sua bambina di sette anni alla nascita del fratello, rivelando anche come si comporta nei suoi confronti.

Scarlett Johansson ha recentemente dato il benvenuto a suo figlio, Cosmo, che condivide con il marito, nonché star di "Saturday Night Live", Colin Jost. L'attrice ha svelato come sua figlia di sette anni, che condivide con l'ex marito Romain Dauriac, ha reagito alla nascita del fratello.

Scarlett Johansson in una scena del dramma In Good Company

La Johansson è apparsa al "The Ellen DeGeneres Show" martedì e si è aperta a proposito del suo nuovo piccoletto. Quando le è stato chiesto dalla presentatrice come si sente sua figlia Rose ora che ha un fratellino, Scarlett ha risposto: "È piuttosto neutrale al riguardo".

"Ormai è diventata una vera e propria routine, è solita tornare a casa e parlare come una macchinetta e ogni giorno devo ricordarle: 'Ehi saluta tuo fratello' e lei risponde dicendo: 'Oh mio Dio, è così carino'." Ha raccontato la star di Black Widow, che attribuisce l'indifferenza di Rose alla sua età.

Storia di un matrimonio: Julie Hagerty e Scarlett Johansson in un'immagine

Scarlett Johansson ha notato che anche la personalità del suo piccolino si sta sviluppando: "Ha appena scoperto i suoi piedi, è stato l'evento più importante della sua vita finora. Ho sempre la sensazione che una scoperta del genere per lui debba essere così folle. Guardi in basso e dici: 'Woah, ci sono dei piedi laggiù.' Semplicemente prima non sapevi che erano lì".