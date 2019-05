Scarlett Johansson si sposa per la terza volta: confermate le nozze con Colin Jost

Scarlett Johansson si è ufficialmente fidanzata con l'attore Colin Jost, per lei saranno le terze nozze.

Scarlett Johansson sta vivendo un periodo particolarmente felice e ricco di soddisfazioni: dopo il successo di Avengers: Endgame è ora pronta alle nozze con il fidanzato Colin Jost.

La lieta notizia è stata confermata dalla sua portavoce nella giornata di domenica, anche se per ora è troppo presto parlare di date o confermare i dettagli del matrimonio della star.

L'interprete di Vedova Nera ha iniziato la sua storia d'amore con Colin Jost nel 2017 e i due erano apparsi recentemente insieme e felici sul red carpet del cinecomic Marvel.

L'attore, nel team della fortunata trasmissione di successo Saturday Night Live, ha 36 anni ed è al suo primo matrimonio, mentre per Scarlett Johansson si tratta delle terze nozze dopo quelle con Ryan Reynolds, da cui ha divorziato nel 2011 dopo tre anni di unione, e con Romain Dauriac con cui si era sposata nel 2014 e lasciata tre anni dopo.

L'affascinante attrice è inoltre madre di una bambina, nata proprio dalla sua relazione con Dauriac.

Scarlet prossimamente tornerà sul set per le riprese di Black Widow, che dovrebbero iniziare nel mese di giugno a Londra. Al centro della trama dovrebbe esserci una storia internazionale che ruoterà intorno a Natasha Romanoff, la spia e assassina addestrata dal KGB prima di diventare agente di SHIELD e un membro degli Avengers.

I membri del cast già annunciati in precedenza sono David Harbour, Rachel Weisz, e Florence Pugh.

Secondo le prime anticipazioni, la storia di Black Widow dovrebbe prendere il via nel 2006, due anni prima di Iron Man, e raccontare l'origine di Black Widow (alias Natasha Romanova) che alla nascita viene data al KGB che la cresce addestrandola a diventare una potente agente. Quando l'URSS scompare, il governo prova a eliminare Black Widow, ma lei riesce a fuggire. Nel film la ritroveremo a New York, dove lavora come agente freelance 15 anni dopo la caduta dell'Unione sovietica.

