Scarlett Johansson: Kevin Feige anticipa un progetto segreto con l'attrice non correlato a Black Widow

Poche ore fa Scarlett Johansson ha ritirato l'American Cinematheque Award presso il Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. nel corso della cerimonia il capo di Marvel Kevin Feige ha anticipato il coinvolgimento dell'attrice in un progetto segreto Marvel non correlato a Black Widow.

Black Widow: Scarlett Johansson in un'immagine del film

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha reso omaggio a Scarlett Johansson elogiandola per il suo "talento, visione, intelligenza e buon senso", sia come attrice che come produttrice. Feige ha inoltre anticipato il suo coinvolgimento in un "progetto top secret dei Marvel Studios che nulla ha a che fare con il suo personaggio di Black Widow, Natasha Romanoff". Feige ha sttolineato che Scarlett Johansson è diventata la prima star di Marvel a produrre uno dei film dello studio con Black Widow e sarà anche produttrice del prossimo progetto.

"Scarlett ha prestato il suo talento e il suo potere da star al Marvel Cinematic Universe per oltre un decennio. Per il fatto che abbia scelto di svolgere un ruolo chiave per così tanti anni, le sono estremamente grato", ha dichiarato Kevin Feige. "Lavorare con lei è stata davvero una delle collaborazioni più memorabili e gratificanti della mia carriera."

Naturalmente nel corso della serata nessuno ha fatto cenno alla causa legale intentata da Scarlett Johansson a Disney dopo l'uscita di Black Widow in streaming day-and-date con i cinema, causa che si è conclusa rapidamente con un accordo tra la diva e la compagnia.

Tra i personaggi che hanno reso omaggio a Scarlett Johansson c'erano il regista Jon Favreau (che ha lavorato con lei nei film Iron Man 2, Chef e Il libro della giungla), la sua co-protagonista in Jojo Rabbit Thomasin McKenzie, Andy Richter, l'attrice Abbie Cornish, Jamie Lee Curtis, suo fratello gemello Hunter Johansson e i suoi compagni di MCU, Sam Rockwell, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. e Jeremy Renner.