Scarlett Johansson aggiorna su Tower of Terror: "È più difficile del previsto"

Sembra che i fan della celebre attrazione Disney, la Tower of Terror - ufficialmente nota come The Twilight Zone Tower of Terror - dovranno aspettare ancora per vedere il suo adattamento sul grande schermo.

Scarlett Johansson, che oltre a essere protagonista è anche produttrice del progetto, ha recentemente condiviso un aggiornamento con Entertainment Weekly, definendo il film una vera e propria "sfida".

Cosa ha detto Scarlett Johansson sul progetto

Secondo l'attrice, la storia originale dell'attrazione è piuttosto limitata: "È più complicata di quanto sembri. L'attrazione ha una narrazione, ma è... come posso dire... sottile". La giostra, ispirata alla storica serie "Ai confini della realtà" di Rod Serling, trasporta i visitatori nella famigerata Hollywood Tower Hotel dopo che un fulmine colpisce l'edificio, facendo sprofondare l'ascensore nella Zona del Crepuscolo.

Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna - Scarlett Johansson in una foto del film

Nonostante le difficoltà legate all'espansione della trama, Johansson ha dichiarato di essere entusiasta del progetto: "È un viaggio creativo affascinante. È un progetto 'dal cielo blu' e stiamo trovando la strada giusta. È solo questione di tempo, ma stiamo facendo progressi".

Intanto, l'attrice è pronta a tornare nelle sale il 2 luglio con Jurassic World - La Rinascita, un ruolo che ha fortemente desiderato per via della sua passione per il franchise originale diretto da Steven Spielberg.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena d'azione

"Quando ho incontrato Spielberg, non so se avesse capito quanto fossi una fan accanita di Jurassic Park, ma probabilmente è stato meglio così", ha raccontato Johansson, aggiungendo che lavorare a questo film è stato per lei un sogno realizzato.

Al momento della scrittura del nuovo capitolo di Jurassic, Johansson stava già lavorando al suo debutto alla regia con Eleanor the Great, presentato a Cannes lo scorso maggio. "In quel periodo avevo tante cose in corso e dovevo riuscire a gestire l'emozione, mantenendo sempre la concentrazione sul lavoro", ha concluso l'attrice.