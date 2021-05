Scarlett Johansson riceverà il Generation Award dell'edizione 2021 dei premi MTV Movie & TV Awards

L'attrice Scarlett Johansson riceverà il Generation Award, uno dei riconoscimenti più prestigiosi, in occasione dell'edizione 2021 dei premi MTV Movie & TV Awards.

La star salirà quindi sul palco nella serata di domenica durante l'evento, della durata di due ore, che verrà condotto da Leslie Jones.

Il Generation Award viene assegnato agli attori che hanno contribuito in modo significativo al mondo del cinema e della televisione. Prima di Scarlett Johansson il riconoscimento è stato assegnato a star del calibro di Sandra Bullock, Jim Carrey, Tom Cruise, Johnny Depp, Robert Downey Jr., Jamie Foxx, Dwayne "The Rock" Johnson e Mike Myers. Tra i vincitori ci sono anche Chris Pratt, Adam Sandler, Will Smith, Mark Wahlberg e Reese Witherspoon.

A dominare le nomination dell'edizione 2021 dei premi MTV Movie & TV Awards c'è la serie WandaVision e il film Borat, il cui protagonista Sacha Baron Cohen riceverà il Comedic Genius Award.

Scarlett Johansson ha ottenuto sei nomination ai riconoscimenti assegnati dall'emittente e nel 2013 ha vinto un premio grazie alla scena di battaglia di cui era una dei protagonisti nel film Avengers.

L'attrice ritornerà prossimamente sul grande schermo con l'ormai molto atteso Black Widow, film Marvel in cui riprenderà il ruolo di Natasha per approfondirne il passato e introdurre nuovi personaggi legati alla storia dell'eroina.