Scarlett Johansson: Dylan Farrow la attacca per aver difeso Woody Allen

Scarlett Johansson difende apertamente Woody Allen e la replica al veleno di Dylan Farrow, figlia adottiva del regista, non tarda ad arrivare

Non sono passate nemmeno ventiquattr'ore da quando in un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Scarlett Johansson ha difeso Woody Allen dalle accuse di molestie da parte della figlia adottiva del regista, Dylan Farrow. Quest'ultima non ha perso tempo e su Twitter ha reagito dapprima ironicamente alle parole dell'attrice:"Perché se abbiamo imparato qualcosa negli ultimi due anni è che dovresti assolutamente credere ai predatori maschi che mantengono la loro innocenza senza alcun dubbio".

Dylan Farrow ha aggiunto:"Scarlett ha una lunga strada da percorrere per comprendere il problema di cui sostiene essere una campionessa". Nell'intervista la star di Storia di un matrimonio ha dichiarato di voler bene a Woody Allen, a cui ha dichiarato di credere e ha affermato che lavorerebbe con lui in qualsiasi momento.

Dylan Farrow sostiene da anni che il padre adottivo avrebbe abusato sessualmente di lei nel corso della sua infanzia. Woody Allen è stato dichiarato innocente dalle autorità già diversi anni fa. Le ulteriori accuse hanno spinto Amazon a rinunciare all'uscita dell'ultimo film del regista, A Rainy Day in New York, con Allen che ha deciso di citare in giudizio Amazon per 68 milioni di dollari.

Scarlett Johansson ha lavorato con il regista newyorchese nei film Match Point, Scoop e Vicky Cristina Barcelona. La performance in Match Point le valse una nomination ai Golden Globe.