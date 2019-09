Scarlett Johannson difende Woody Allen dalle accuse: "Gli voglio bene e gli credo"

Scarlett Johansson si è espressa con veemenza in difesa di Woody Allen, asserendo di volergli bene e di credere nella sua innocenza in merito alle accuse di molestie che gli sono state mosse anni fa e di cui si è parlato di recente.

Scarlett Johansson è stata intervistata da The Hollywood Reporter e quando le è stato chiesto che cosa pensasse del regista newyorchese ha risposto:"Adoro Woody. Gli credo e vorrei lavorare con lui in qualsiasi momento". La dichiarazione di Scarlett Johansson è una delle poche voci fuori dal coro nell'ultimo periodo a Hollywood dopo la netta presa di posizione di attori quali Colin Firth, Greta Gerwig e Timothée Chalamet, che hanno espresso rammarico per le accuse subite dal regista e hanno dichiarato che non lavoreranno più con lui. In difesa di Woody Allen invece si sono esposti interpreti come Javier Bardem e Anjelica Huston.

Scarlett Johansson ha inoltre aggiunto:"Vedo Woody ogni volta che posso e ho avuto molte conversazioni con lui al riguardo. Sono stata molto diretta con lui e lui è stato molto diretto con me. Mantiene la sua innocenza e io gli credo". L'attrice, co-fondatrice della campagna Time's Up, ha aggiunto:"Si tratta di un periodo in cui le persone sono molto arrabbiate, comprensibilmente. La situazione doveva cambiare quindi c'è molta passione, molti sentimenti forti e giustamente molta agitazione. Il momento è intenso".

Woody Allen replica alle accuse:"Le cacce alle streghe prima o poi finiscono"

Woody Allen è attualmente in causa con Amazon, distributore del suo ultimo film, Un giorno di pioggia a New York, ha rescisso il contratto con il regista, che prevedeva quattro film. Allen sta lavorando ad un film in Spagna con Christoph Waltz e Gina Gershon mentre A Rainy Day in New York verrà distribuito in diversi territori internazionali, dopo la première al festival di Deauville. Per il momento non è ancora garantita la distribuzione negli Stati Uniti o nel Regno Unito.

Per quanto riguarda Scarlett Johansson invece, l'attrice ha presentato alla Mostra di Venezia il suo ultimo film - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Storia di un matrimonio - che ha ricevuto numerosi consensi. Nel film di Noah Baumbach, Scarlett recita accanto ad Adam Driver che interpreta suo marito. Al centro della storia, come suggerisce il titolo, la fine di un matrimonio.