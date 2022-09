Scanners: il film di David Cronenberg diventa una serie tv per HBO

Scanners, l'horror cult di David Cronenberg del 1981, avrà un reboot televisivo in forma di serie targata HBO. William Bridges, che ha vinto un Emmy in veste di sceneggiatore dell'episodio di Black Mirror USS Callister, sarà la sceneggiatore e showrunner della serie che sarà diretta da Yann Demange, regista del pilot della serie HBO Lovecraft Country. Yann Demange e William Bridges saranno, inoltre, produttori esecutivi della serie co-prodotta da HBO, Media Res Studio e Wayward Films.

Scanners racconta la storia di piccolo gruppo di persone dotate di una gamma di poteri psichici, telepatici e telecinetici. Una fazione di scanner, come vengono etichettate queste persone, è guidata da un uomo folle che sogna di conquistare il potere di nome Revok, interpretato da Michael Ironside. Il suo obiettivo è conquistare il mondo, mentre una società di sicurezza privata recluta i propri scanner per fermarlo per motivi altrettanto loschi.

Il film, una produzione canadese, è stato il primo successo mainstream per David Cronenberg, lanciando la sua carriera di maestro dell'orrore.

Videodrome e il cinema di David Cronenberg: sporco, vischioso e bellissimo

La serie viene descritta come un thriller viscerale ambientato nel mondo sconvolgente del film. Si concentrerà su due donne che vivono ai margini della società moderna e sono perseguitate da agenti implacabili con poteri inimmaginabili. Le due dovranno imparare a collaborare per rovesciare una vasta cospirazione determinata a distruggerle.

Cronenberg, che ha anche scritto il film originale, ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo insieme a Michael Ellenberg e Lindsey Springer di Media Res Studio e Meredith Duff e Sarah Sullivan di Wayward Films.