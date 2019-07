Saw: il reboot con Chris Rock arriverà prima del previsto nelle sale

Saw avrà un reboot con protagonista Chris Rock e la data di uscita nei cinema è stata anticipata dal 23 ottobre al 15 maggio 2020.

La Lionsgate ha annunciato il cambiamento dopo aver avuto modo di vedere il materiale girato a Toronto.

Lo studio sembra abbia deciso di sfruttare il periodo estivo per ottenere maggiormente l'attenzione dei potenziali spettatori, evitando così anche la concorrenza con il primo dei due nuovi sequel di Halloween che debutterà nei cinema americani il 16 ottobre 2020. Il reboot di Saw - L'enigmista debutterà invece nella stessa giornata del film animato di Scooby-Doo.

Chris Rock avrà la parte di un detective che indaga su una serie di terribili crimini e nel cast ci sarà anche Samuel L. Jackson con la parte di suo padre. Max Minghella sarà invece il partner del poliziotto e Marisol Nichols sarà un capitano del loro dipartimento.

La Lionsgate non ha diffuso i dettagli relativi alla trama del nuovo film del franchise horror, pur confermando che anche in questo caso ci saranno enigmi, misteri e rischi mortali.

Mark Burg e Oren Koules saranno coinvolti come produttori, mentre alla regia ci sarà Darren Lynn Bousman.

Tobin Bell ha interpretato il malefico Jigsaw in occasione degli otto film prodotti legati al franchise di Saw, in grado di incassare 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.