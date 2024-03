Save the Green Planet!: Jesse Plemons in trattative per il prossimo film di Yorgos Lanthimos

Jesse Plemons sarebbe in trattative per unirsi al prossimo remake in lingua inglese del classico coreano, Save the Green Planet!, che sarà diretto da Yorgos Lanthimos e avrà come protagonista Emma Stone.

Secondo quanto riportato dalla newsletter del giornalista Jeff Sneider, il regista candidato all'Oscar Yorgos Lanthimos potrebbe aggiungere Jesse Plemons a un cast che già comprende Emma Stone per il suo remake della satira sci-fi coreana del 2003, Save the Green Planet!.

Si tratta dell'ennesima collaborazione tra Stone e Lanthimos che dopo Povere Creature! hanno collaborato nuovamente in Kinds of Kindness, in uscita il 21 giugno.

Jesse Plemons ha recitato in titoli come Breaking Bad, Fargo, The Irishman, The Post.

Povere creature!, Yorgos Lanthimos: "Il mio film femminista? Pericoloso parlarne"

Save the Green Planet!

Il regista greco dirigerà il remake in lingua inglese del classico coreano Save The Green Planet! con il supporto della Square Peg di Ari Aster come produttore. L'originale del 2003, diretto da Jang Joon-Hwan è una commedia nera che incontra il thriller fantascientifico.

La versione di Lanthimos sarà basata su una sceneggiatura di Will Tracy (Succession) e inizierà la produzione nel Regno Unito e a New York quest'estate.