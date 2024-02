Yorgos Lanthimos confermato alla regia del remake del film coreano Save the Green Planet

Dopo il successo di Povere Creature!, Yorgos Lanthimos ha già in cantiere un altro film, Kind of Kindness, e ora ha già trovato il suo prossimo film. Il regista greco dirigerà il remake in lingua inglese del classico coreano Save the Green Planet, con il supporto della Square Peg di Ari Aster come produttore.

L'originale del 2003, diretto da Jang Joon-Hwan (che inizialmente era stato designato per dirigere anche questa nuova versione), è una commedia nera che incontra il thriller fantascientifico.

La versione di Lanthimos, basata su una sceneggiatura di Will Tracy (Succession), inizierà la produzione nel Regno Unito e a New York quest'estate, quindi possiamo aspettarci un'uscita nel 2025, che segnerebbe l'arrivo di tre film consecutivi del regista. Sebbene non sia ancora stato confermato il casting, Emma Stone e Lanthimos hanno recentemente rivelato di essere già alla ricerca di un altro progetto da realizzare insieme, quindi vedremo se questo segnerà un'altra reunion. Nel frattempo, di seguito trovate la sinossi del film coreano.

La storia del film coreano

Nel film originale, Joon-hwan Jang immagina che il destino della razza umana dipenda da Byun-gu, un apicoltore paranoico ed eccentrico che, con l'aiuto della sua funambolica fidanzata Sooni, rapisce un uomo d'affari potente e di successo, Man-sik. Byun-gu crede che Man-sik sia un alieno proveniente dal pianeta Andromeda, uno dei tanti che si nascondono tra noi e che stanno tramando per distruggere la Terra in pochi giorni.

Byun-gu, imbottito di anfetamine, si vede come l'ultima speranza del pianeta e si mette a torturare Man-sik con gusto, cercando di convincerlo a contattare il "Principe Reale" e annullare l'Armageddon. Segue una battaglia di ingegno e di volontà, in cui Man-sik cerca di convincere i suoi rapitori di essere umano e tenta di fuggire. Man-sik riconosce in Byun-gu un ex dipendente scontento, la cui madre in coma soffre di una misteriosa malattia.

Comincia a sembrare che la vera motivazione di Byun-gu possa essere personale, ma è comunque spietatamente determinato a far confessare e collaborare Man-sik, anche a costo di rischiare di ucciderlo. Nel frattempo, un detective scarmigliato, Chu, e il suo giovane accolito, l'ispettore Kim, scoprono che la persona che ha rapito Man-sik potrebbe aver colpito più volte in passato, sempre con risultati mortali.

"Oscillando con giovanile abbandono tra suspense da brivido, assurdo slapstick, orrore cupo e un senso di tragedia profondamente sentito, Save the Green Planet è uno dei film più notevoli usciti dalla Corea del Sud - tra questa recente ondata o qualsiasi altra ondata, se è per questo", hanno dichiarato Ari Aster e il co-produttore Lars Knudsen.

Di seguito il trailer dell'originale: