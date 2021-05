Jesse Plemons affiancherà Elizabeth Olsen nel true crime Love and Death per HBO

Jesse Plemons si prepara ad affiancare Elizabeth Olsen nella miniserie HBO Max Love and Death, ispirata a un vero fatto di cronaca nera avvenuto in Texas. Nicole Kidman si occuperà della produzione esecutiva della serie true crime insieme allo sceneggiatore David E. Kelley e alla regista Lesli Linka Glatter.

Love and Death sarà basato sul libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs di Jim Atkinson e Joe Bob Briggs e su una serie di articoli del Texas Monthly. Nella logline dello show si legge, "Due coppie che frequentano la chiesa si godono le gioie familiari in una cittadina del Texas finché qualcuno non prende in mano un'ascia."

Elizabeth Olsen interpreterà l'assassina texana Candy Montgomery, che nel 1980 uccise con un'ascia l'amica della parrocchia Betty Gore. Jesse Plemons sarà Allan Gore.

"Questa sua è una storia avvincente sulle frustrazioni e i desideri di due donne in una piccola città che culmina in un terribile atto di violenza. Siamo entusiasti di collaborare con David, Leslie, Nicole e Per e siamo incredibilmente fortunati ad avere Elizabeth al centro della nostra storia per far emergere la complessità di Candy che rendono questa storia così indimenticabile", ha dichiarato Sarah Aubrey di HBO Max.

Jesse Plemons è attualmente impegnato nelle riprese di Killers of the Flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese interpretato da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.