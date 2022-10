Sausage Party avrà una serie sequel prodotta per Prime Video

Il film Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia avrà un sequel in versione serie animata, progetto destinato per Amazon Prime Video.

L'irriverente commedia Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia avrà un sequel: Amazon ha infatti annunciato la produzione di una serie animata destinata alla piattaforma Prime Video.

L'appuntamento è fissato per il 2024 e l'attesa sarà quindi molto lunga, anche se i fan possono attendersi il ritorno delle star del lungometraggio originale.

L'evento televisivo in "otto portate" si intitolerà Sausage Party: Foodtopia e la produzione è già iniziata.

Nel cast ci sarà il ritorno dei membri del cast del film: Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz ed Edward Norton sono infatti tutti coinvolti nel progetto.

La trama delle puntate è avvolta dal mistero, ma Amazon ha confermato la presenza tra gli interpreti anche di Will Forte, Sam Richardson, Natasha Rothwell e Yassire Lester.

Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia: 50 sfumature di frigo

La serie avrà come showrunner e produttori Ariel Shaffir e Kyle Hunter, che avevano co-scritto il lungometraggio del 2016 insieme a Rogen ed Evan Goldberg.

Proprio i due co-autori del film hanno ora dichiarato in modo divertente: "Il cinema era in passato una forma d'arte superiore alla televisione, e abbiamo umilmente raggiunto l'apice di quello che poteva essere raggiunto con un film con la nostra notevole opera, Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia. Ma ora che il cinema è completamente morto e la tv sarà per sempre il re dell'intrattenimento, abbiamo deciso di continuare le epiche avventure della nostra crew culinaria in un capolavoro televisivo che presto sarà leggendario, Sausage Party: Foodtopia. Avrà tutto il cuore, il doppio delle battute, e il triplo di sesso tra cibo. In altre parole, è esattamente ciò di cui ha bisogno il mondo ora".

Il lungometraggio aveva incassato ben 140 milioni di dollari ai box office mondiali e raccontava la storia del cibo che si divertiva e viveva in un negozio di alimentari.