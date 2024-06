Sausage Party: Foodtopia, il trailer della serie mostra il cibo in azione

Dall'11 luglio arriverà sugli schermi di Prime Video la serie animata Sausage Party: Foodtopia e il trailer mostra il cibo entrare in azione e formare una comunità utopica prima di dover provare a chiedere l'aiuto degli esseri umani.

Nel video si vede infatti come alcuni pericoli, come gli elementi naturali e gli animali, iniziano a seminare morte e caos.

Il team della serie Sausage Party: Foodtopia

La serie è uno spinoff del film animato arrivato nelle sale nel 2016 con al centro i personaggi di Frank, Brenda, Barry e Sammy mentre cercano di creare la loro società.

La prima stagione di Sausage Party: Foodtopia sarà composta da otto episodi prodotti da Annapurna Television, Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia: 50 sfumature di frigo

Conrad Vernon, che aveva co-diretto il lungometraggio, ritorna nel ruolo di regista e sarà coinvolto come produttore esecutivo. Ariel Shaffir e Kyle Hunter saranno invece showrunner, dopo aver firmato la sceneggiatura del film con Seth Rogen ed Evan Goldberg, e nel team dei produttori.

Nel cast vocale del progetto prodotto per la piattaforma di streaming ci saranno Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz, ed Edward Norton. Tra i nuovi arrivi nel mondo del cibo ci saranno anche gli attori Will Forte, Sam Richardson, Natasha Rothwell e Yassir Lester.

Perché è stata realizzata la serie sequel del film

I creatori del film, quando è stato annunciato il progetto destinato a Prime Video, avevano spiegato in modo ironico che il cinema era in passato una forma d'arte superiore alla televisione e avevano raggiunto l'apice con Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia, decidendo quindi di continuare le epiche avventure della crew culinaria in "un capolavoro televisivo che presto sarà leggendario". Il comunicato proseguiva dichiarando che la serie: "Avrà tutto il cuore, il doppio delle battute, e il triplo di sesso tra cibo. In altre parole, è esattamente ciò di cui ha bisogno il mondo ora".