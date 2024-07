Saturday Night: il film di Jason Reitman uscirà 49 anni esatti dopo il primo episodio dello show

Il film di Jason Reitman incentrato sulla prima storica messa in onda del Saturday Night Live ha finalmente un titolo ed è stato ufficialmente programmato per l'uscita nelle sale.

La data di uscita, fissata per l'11 ottobre 2024, è particolarmente significativa perché proprio l'11 ottobre è la stessa data in cui il leggendario show comico - che in autunno lancerà la sua 50ª stagione - è stato trasmesso per la prima volta.

Alle 23:30 di quella sera, spiega la sinossi ufficiale del film, "una talentosa troupe di giovani comici e scrittori cambiò la televisione per sempre". Il film della Sony, intitolato ufficialmente Saturday Night, si basa sulla storia vera di ciò che accadde dietro le quinte nei 90 minuti precedenti la trasmissione. "Pieno di umorismo, caos e della magia di una rivoluzione che quasi non c'era, contiamo i minuti in tempo reale fino alle famose parole: "In diretta da New York, è sabato sera!".

Saturday Night è diretto da Reitman da una sceneggiatura scritta insieme al co-sceneggiatore di Ghostbusters: Minaccia Glaciale Gil Kenan, e si basa su una serie di interviste fatte dai due al cast, agli scrittori e ai membri della troupe ancora in vita di quella storica produzione.

La trasmissione originale del 1975 del "SNL" sulla NBC fu condotta da George Carlin con ospiti musicali Billy Preston e Janis Ian. Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Jane Curtin, Garrett Morris, Laraine Newman, Michael O'Donoghue e Gilda Radner hanno partecipato all'episodio, così come George Coe, che non sarebbe più apparso nel cast. Nell'episodio si esibì anche il comico Andy Kaufman. Dick Ebersol sviluppò il varietà e assunse Lorne Michaels come showrunner, che ancora oggi è a capo della trasmissione.

Il cast del film comprende Gabriel LaBelle (nel ruolo di Michaels), Dylan O'Brien (Aykroyd), Cory Michael Smith (Chase), Rachel Sennott (Rosie Shuster), Lamorne Morris (Morris), Nicholas Braun (Jim Henson), Finn Wolfhard (uno stagista della NBC), Jon Batiste (Preston), Ella Hunt (Radnor), Cooper Hoffman (Ebersol), Andrew Barth Feldman (Neil Levy), Naomi McPherson (Ian), Willem Dafoe (David Tebet), J. K. Simmons (Milton Levy), Willem Dafoe (David Tebet), J. K. Simmons (Milton Henson). K. Simmons (Milton Berle) e Kaia Gerber (Jacqueline Carlin), tra gli altri.