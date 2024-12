Saturday Night, Jason Reitman: "Chevy Chase mi ha detto che dovrei vergognarmi del film"

Il regista Jason Reitman ha ricevuto una recensione non proprio entusiasta di Saturday Night proprio da un ex-membro storico di SNL, Chevy Chase.

Nel corso del podcast "Fly on the Wall", condotto dagli ex membri del cast di SNL David Spade e Dana Carvey, Reitman ha ricordato la reazione sfacciata di Chase al film.

"Allora, Chevy viene a vedere il film", ha raccontato Reitman. "È lì con [sua moglie] Jayni e guardano il film, lui è nel gruppo, e viene da me dopo, mi dà una pacca sulla spalla e dice: 'Beh, dovresti vergognarti'".

Saturday Night: un'immagine del film

Spade ha detto che la reazione di Chase è stata "una cosa esattamente da Chevy", aggiungendo che "non si potrebbe nemmeno scrivere [il momento] meglio". Carvey ha ipotizzato che Chase, in parte, abbia cercato di mettere in imbarazzo Reitman perché "sa che è divertente, come se fosse la cosa più cruda che si possa dire a un regista in quel momento, o proprio lì".

"Sto cercando di trovare un equilibrio, perché nella mia testa so che sto avendo il mio momento Chevy Chase che è al 1000% solo per me in questo momento", ha ricordato Reitman. "E dal punto di vista della commedia questo è davvero puro, ed è una figata. Ma ho anche passato due anni della mia vita a ricreare questo momento e a cercare di catturare Chevy alla perfezione, e anche nell'ego, trovare l'umanità e dargli un momento per essere amato. No, non c'è niente di tutto questo. Lui non parla di queste cose".

Saturday Night, uscito lo scorso settembre, racconta la caotica preparazione alla prima puntata del 1975 dello storico programma di sketch notturno. Il film è interpretato da Gabriel LaBelle, Rachel Sennott, Ella Hunt, Cory Michael Smith, Lamorne Morris, Matt Wood, Nicholas Braun ed Emily Fairn.