SNL 1975: Finn Wolfhard e Kaia Gerber nel cast del film sul debutto del Saturday Night Live

Il film dedicato al primo episodio del Saturday Night Live, avrà tra i propri interpreti anche Finn Wolfhard, Andrew Barth Feldman e Kaia Gerber.

Il progetto si intitola, per ora, SNL 1975 e sarà diretto da Jason Reitman, autore anche della sceneggiatura insieme a Gil Kenan.

Le new entry tra gli interpreti

Le fonti vicine alla produzione hanno svelato che Kaia Gerber avrà in SNL 1975 il ruolo di Jacqueline Carlin, Finn Wolfhard sarà un dipendente della NBC, e Andrew Barth Feldman avrà il ruolo di Neil Levy.

Nel cast di SNL 1975 ci saranno Gabriel LaBelle nella parte di Lorne Michaels, Cooper Hoffman che sarà Dick Ebersol e Rachel Sennott che sarà Rosie Shuster.

Tra gli arrivi più recenti tra gli interpreti ci sono anche Dylan O'Brien e Matt Wood con la parte di Dan Ayrkoyd e John Belushi, mentre Nicholas Braun interpreterà Jim Henson.

L'11 ottobre 1975 un gruppo di giovani comici e autori hanno cambiato per sempre la televisione. Il film seguirà quello che è accaduto realmente dietro le quinte del debutto dello show, seguendo il caos e la magia di una rivoluzione che ha rischiato di non accadere, il tutto mentre continuava il countdown per il debutto del programma.

Saturday Night Live: 40 anni di risate

La sceneggiatura di Jason Reitman e Gil Kenan si basa su una lunga serie di interviste che i filmmaker hanno realizzato con gli autori, i membri della troupe e il cast dello show.

Nel team della produzione ci sono Reitman, Kenan, Jason Blumenfeld, Erica Mills e Peter Rice.