Sarah Paulson vuole entrare a far parte dell'universo cinematografico de La rivincita delle bionde

La star Sarah Paulson ha espresso il desiderio di recitare in una commedia, in particolare vorrebbe recitare nei nuovi film de La rivincita delle bionde.

Sembra che Sarah Paulson voglia dedicarsi a un genere diverso rispetto a quello in cui si è principalmente cimentata finora, infatti l'attrice ha recentemente espresso il desiderio di recitare nell'universo cinematografico della commedia La rivincita delle bionde.

In particolare, durante la virale The Puppy Interview di BuzzFeed, la Paulson ha dichiarato che vorrebbe interpretare il ruolo della professoressa Stromwell, già interpretato dalla sua compagna Holland Taylor nel film del 2001. La Paulson e Taylor stanno insieme dal 2015. "Vorrei recitare ne La rivincita delle bionde, mi piacerebbe interpretare quell'insegnante. È iconica!", ha detto l'attrice.

Il desiderio di recitare in una commedia

La star di American Horror Story ha recentemente recitato nel film horror Hold Your Breath e ora è in attesa di sfoggiare le sue capacità in altri generi. "Voglio che qualcuno mi metta in una fottuta commedia. Nessuno mi mette in una commedia", ha detto. "Tutto quello che volete che faccia è urlare e scappare da un clown. Non capite che sono una persona gentile, simpatica, affascinante e divertente".

E la Paulson ha più di qualche idea su possibili co-protagonisti. "Direi Cate Blanchett... Mi piacerebbe lavorare con lei nel genere horror, in realtà. Mi piacerebbe anche fare un film di coppia con lei, una commedia on the road, e lei è davvero divertente, quindi mi piacerebbe farlo", ha detto la Paulson. "Mi piacerebbe anche lavorare di nuovo con Sandy [Sandra] Bullock. Mi piacerebbe fare qualcosa di serio con lei, forse".

Reese Witherspoon ne La rivincita delle bionde (2001)

Per quanto riguarda lo stato del franchise di La rivincita delle bionde, la Paulson ha l'imbarazzo della scelta. Un terzo film è in lavorazione da tempo, con Mindy Kaling e il co-creatore di Brooklyn Nine-Nine Dan Goor che scrivono la sceneggiatura e la protagonista Reese Witherspoon che ritorna nel ruolo di Elle Woods. La Witherspoon sta anche producendo una serie prequel, intitolata Elle, per Prime Video, che sarà incentrata su Elle Woods al liceo, prima degli eventi del primo film. È prevista anche una serie televisiva spinoff per Prime Video; si pensa che la Witherspoon riprenderà il ruolo di Elle Woods per i creatori del reboot di Gossip Girl Josh Schwartz e Stephanie Savage.