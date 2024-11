Sarah Paulson elogia il talento di Kim Kardashian nella serie All's Fair: "È fantastica"

Sarah Paulson ha elogiato pubblicamente il talento e la professionalità della sua co-protagonista in All's Fair, Kim Kardashian, con la quale recita nella nuova serie drammatica prodotta da Ryan Murphy. Intervistata da Variety, Paulson ha espresso parole di elogio per la collega e il lavoro svolto nella serie.

La nuova serie televisiva, creata dall'ideatore di American Horror Story, Ratched, American Crime Story e moltissime altre produzioni per il piccolo schermo, include nel cast star di prima grandezza come la stessa Sarah Paulson e Naomi Watts. Tra i protagonisti anche Kim Kardashian.

Ruolo e trama

"È meravigliosa" ha assicurato Paulson "È incredibilmente presente. È divertente, pronta, sul pezzo, fantastica". Il cast della serie include anche Glenn Close, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka e Ed O'Neill. Al momento sono stati tenuti segreti i dettagli sulla trama ma qualcosa in più si sa sul personaggio di Kardashian.

Il ruolo dovrebbe essere quello di un'avvocatessa divorzista di Los Angeles in uno studio legale tutto al femminile, guidato dal personaggio di Close. Sarah Paulson ha confessato che Kim Kardashian è 'la persona a cui voglio chiedere tutto ciò che riguarda moda e bellezza, e mi dà tutte le risposte alle domande che potrei avere'.

Collaborazione di vecchia data

Sarah Paulson lavora ormai da parecchi anni con Ryan Murphy, avendo recitato in più stagioni delle sue serie antologiche American Crime Story e American Horror Story. In quest'ultima serie, Kim Kardashian ha recitato nella dodicesima stagione, Delicate, uscita lo scorso anno.

All'epoca, il New Yorker aveva speso belle parole per la performance di Kim Kardashian:"In mezzo a tutto questo, Kardashian è in realtà piuttosto brava". L'attività di Kardashian sullo schermo non si limita al ruolo di attrice in tv ma anche al cinema e da doppiatrice del franchise animato PAW - Patrol, nei due film usciti al cinema.