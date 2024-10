Sarah Paulson ammette: "Non sono molto brava a staccarmi dai miei personaggi"

Sarah Paulson vorrebbe imparare a lasciarsi alle spalle con più facilità i personaggi che interpreta sullo schermo. Intervistata da Deadline, l'attrice ha ammesso di non essere molto brava a lasciare andare i ruoli ai quali si avvicina.

Tra le più acclamate attrici sul grande e piccolo schermo, Sarah Paulson fatica a scrollarsi di dosso i personaggi che le vengono affidati, come ha raccontato nel corso dell'intervista in relazione alla propria carriera.

Sarah Paulson: che fatica staccarsi dai personaggi!

"Vorrei poter dire di essere una di quelle persone che sa come staccarsi. Non sono il tipo di persona che può fare una scena particolarmente straziante o affrontare qualcosa di particolarmente sconvolgente e poi semplicemente pensare a cosa mangiare per cena. Non sono molto brava in questo. Devo migliorare, perché il risultato è che finisco per portarmi dietro alcune emozioni più a lungo di quanto vorrei".

Sarah Paulson in una scena di Bird Box

L'attrice ha ricordato che quando stava girando il nuovo horror psicologico Hold Your Breath in Nuovo Messico, non faceva nient'altro che il film, e ciò le rendeva complicato sciogliersi e lasciarsi andare ogni sera.

Tuttavia, l'ha trovato un esercizio utile perché le ha permesso di tenere traccia della complessa storia e dello stato mentale della protagonista:"Vorrei avere una risposta su come mi libero da queste emozioni, perché a volte penso di non riuscirci. Credo che tutto si infili nei meandri del mio essere e ci costruisca una casa. Quindi, non sono sempre la migliore nell'alleviare tutto questo".

Sarah Paulson in Hold Your Breathe, Paulson interpreta una madre dell'Oklahoma degli anni '30 che si convince che una misteriosa e inquietante presenza nelle tempeste di polvere stia minacciando la sua famiglia. Il film è disponibile negli USA su Hulu/Disney+. Grazie al film di Karrie Crouse, Sarah Paulson torna con un film a distanza di quattro anni dall'ultima volta, nel film Run di Aneesh Chaganty.