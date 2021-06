American Horror Story: Roanoke, Sarah Paulson: "Ero in trappola, non mi importa niente di questa stagione"

Nella sua personale classifica delle stagioni di American Horror Story, Sarah Paulson collocherebbe probabilmente Roanoke in fondo vista l'avversione per la storia che l'ha fatta sentire intrappolata.

American Horror Story: l'attricde Sarah Paulson in un drammatico momento della première

L'attrice, che tornerà nella serie antologica di Ryan Murphy per la decima stagione Double Feature, ha parlato della sua esperienza in American Horror Story: Roanoke.

"Non mi interessa affatto questa stagione", ha ammesso Sarah Paulson durante una conversazione nel podcast di The Hollywood Reporter Awards Chatter, condotto da Scott Feinberg. "So che la gente si arrabbierà con me per averlo detto, ma sono approdata al ruolo dopo aver interpretato Marcia Clark in The People v. O.J. Simpson: American Crime Story. Ero così delusa dall'intera esperienza perché mi sentivo come se fossi entrata in un nuovo posto dentro di me in termini di ciò che ritenevo possibile, di ciò che potevo essere disposta a fare. Mi sentivo davvero intrappolata dalla mia responsabilità e dal mio obbligo contrattuale di fare American Horror Story. Per quanto sia casa mia, e l'ho sempre amata, è stata la prima volta che ho sentito di voler andare da Ryan e dirgli: 'Per favore, lasciami stare fuori'".

American Horror Story, Evan Peters rievoca le scene di nudo più "strane" che ha dovuto girare

Roanoke, la sesta stagione di American Horror Story, è ambientata sull'Isola di Roanoke, N.C. Sarah Paulson interpreta Audrey Tindall, un'attrice ingaggiata per il documentario My Roanoke Nightmare che drammatizza esperienze paranormali vissute dalla famiglia Miller. Nello stesso anno, Sarah Paulson è tornata anche nel ruolo di Lana Winters per American Horror Story: Asylum.

American Horror Story: Double Feature, in arrivo su FX il 25 agosto, sarà diviso in due storie separate, "one sul mare, una sulla sabbia" come anticipato da un teaser video. L'unica anticipazione fornita da Sarah Paulson sulla nuova stagione riguarda il fatto che il suo personaggio "avrà qualche problema e avrà i capelli tinti" in un modo che l'attrice non ha mai avuto nella vita né sul lavoro.