Sarah Michelle Gellar voleva essere coinvolta in Scream 7: "Sto aspettando che qualcuno mi chiami!"

In Scream 7 torneranno molti attori che erano già stati coinvolti nella saga horror e Sarah Michelle Gellar ha ammesso che sarebbe stata interessata a una possibile apparizione. La star di Buffy aveva interpretato la studentessa Cici Cooper nel secondo film del franchise slasher e, nonostante la morte del personaggio, ha confermato che sarebbe stata felice di essere contattata.

La speranza di Sarah Michelle Gellar

L'uscita di scena nei precedenti capitoli di Scream non sembra sia un fattore determinante per quanto riguarda la possibile presenza nel settimo capitolo. Nel cast del film ci saranno infatti Matthew Lillard, Scott Foley e David Arquette nei ruoli di Stu Macher, Roman Bridger e Dewey Riley. I tre personaggi sono morti, quindi anche Cici aveva una chance di apparire nel film che sarà diretto da Kevin Williamson.

Sarah Michelle Gellar, intervistata da Entertainment Tonight, ha dichiarato: "Non sono in Scream 7. Ho provato a essere coinvolta, nessuno mi ha voluta. Stavano riportando indietro tutti. Continuavo a pensare che avrei ricevuto una telefonata... Non l'ho ricevuta".

La star del piccolo e grande schermo ha poi aggiunto: "Ci sono molte personaggi che sono morti in tutti i film di Scream e sono tornati. Skeet Ulrich, Matthew Lillard... Sto semplicemente dicendo che sto aspettando la mia telefonata".

Chi tornerà in Scream 7

I fan di Scream dovranno attendere il 27 febbraio 2026 prima di scoprire in che modo sono stati coinvolti i personaggi usciti di scena in modo brutale nei vari capitoli della storia.

Per ora i dettagli della trama ideata dallo sceneggiatore Guy Busick è infatti avvolta dal mistero.

Nel cast di Scream 7 ci saranno anche i ritorni di Neve Campbell e Courteney Cox nei panni di Sidney Prescott e Gale Weathers. Tra i nuovi arrivi nel mondo del franchise horror ci sono poi Isabel May (1883), Celeste O'Connor (Madame Web), Asa Germann (The Boys: Gen V), Mckenna Grace (Ghostbusters: Frozen Empire), Joel McHale (Community), Anna Camp (Pitch Perfect), Mark Consuelos (Riverdale), Ethan Embry (Grace & Frankie), Sam Rechner (The Fabelmans), Michelle Randolph (Landman), e Jimmy Tatro (Theater Camp).