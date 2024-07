Sarah Michelle Gellar ricorda Shannen Doherty: "Come si riassumono 30 anni di amicizia?"

Sarah Michelle Gellar ha ricordato con enorme affetto la sua amica Shannen Doherty, morta a 53 anni nella giornata di sabato 13 luglio a causa del cancro contro cui lottava da anni.

L'attrice ha condiviso il suo commosso ricordo accompagnato da varie foto che le ritraggono insieme in tanti momenti felici della loro vita.

Una lunga amicizia speciale

Rendendo omaggio all'amica, Sarah Michelle Gellar ha scritto: "Come si possono trovare le parole giuste per riassumere 30 anni di amicizia?".

Le due attrici sono diventate entrambe famose negli anni '90 grazie a serie tv come Beverly Hills, 90210 e Buffy.

L'interprete dell'indimenticabile cacciatrice ha aggiunto: "Continuo a ricordarmi che fa così tanto male perché c'è stato così tanto amore. Grazie, per tutte le parole gentili e il sostegno. Amo tutti i messaggi sul modo in cui Shannen Doherty fosse così importante per voi".

Shannen Doherty aveva lasciato istruzioni specifiche per il suo funerale

Sarah ha quindi chiesto a tutti i fan di entrare in azione in onore dell'amica: "Più di ogni altra cosa, Shan ama gli animali, specialmente i cani. Per ricordarla sosteniamo le nostre organizzazioni benefiche preferite che si occupano degli animali. Che si tratti di donare soldi, fermarsi nel proprio rifugio per cani abbandonati e semplicemente offrire coccole e portare fuori gli animali che sono lì ospiti, o semplicemente taggarli nei commenti in modo che altre persone possano scoprire il loro lavoro...So che renderebbe la nostra ragazza felice (e farebbe scoppiare quella risata profonda che abbiamo tutti amato)".

Sarah e Shannen si erano incontrare per la prima volta negli anni '90 e hanno mantenuto la loro amicizia nel corso degli anni, sostenendosi in particolare durante la pandemia e i periodi difficili.

Tra le immagini pubblicate da Gellar ci sono quelle di compleanni, passeggiate insieme a cavallo, scherzi e, come ha ricordato Sarah, tante risate insieme.