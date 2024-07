Shannen Doherty aveva lasciato istruzioni specifiche per il suo funerale

Shannen Doherty aveva preparato delle istruzioni specifiche per il proprio funerale e precise disposizioni per la sepoltura. L'attrice, scomparsa il 13 luglio all'età di 53 anni, aveva parlato della propria morte in un episodio del suo podcast, Let's Be Clear.

Conosciuta per il ruolo di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e di Prue Halliwell in Streghe, Doherty era uno dei volti simbolo del piccolo schermo principalmente tra gli inizi degli anni '90 e i primi anni 2000, quando uscì di scena dalla serie con Holly Marie Combs.

Ultime direttive

"Voglio che le mie ceneri siano sparse insieme a quelle del mio cane e di mio padre. Non voglio essere sepolta ma cremata" disse nel podcast, affermando che i propri cari avrebbero dovuto distribuire le sue ceneri in maniera equilibrata, senza disdegnare la possibilità che vengano usati per far crescere un albero.

Shannen Doherty e Alyssa Milano in una scena di Streghe

Secondo le sue volontà, le ceneri di Shannen Doherty verranno disperse nella zona di Malibu, in California. Per quanto riguarda le persone presenti al funerale, la star auspicava una cerimonia ristretta, senza troppi invitati:"C'è molta gente che penso si presenterebbe ma che non voglio lì. Non le voglio perché le loro ragioni per presentarsi non sono esattamente le migliori. Non mi piacciono davvero. Hanno le loro ragioni e va bene così ma non mi piacciono abbastanza da venire al mio funerale".

L'attrice spiegò perché si potrebbero presentarsi:"Perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare una brutta figura, quindi vorrei togliergli questa pressione e vorrei che il mio funerale fosse come una festa dell'amore. Non voglio che la gente pianga o che privatamente dica 'Grazie a Dio quella str*nza è morta'". Shannen Doherty dichiarò di essersi liberata delle cose materiali che non le portavano gioia anche per facilitare le persone care ad affrontare con più serenità il periodo successivo alla sua morte.