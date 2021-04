Sarah Jessica Parker: le scene di nudo e la clausola che esige nei suoi contratti

La protagonista di Sex and the City, Sarah Jessica Parker, ha dichiarato di avere una clausola nel suo contratto in merito alle scene di nudo: l'attrice ha anche raccontato il perché di questa scelta.

Sex and the City ma senza sex, o meglio, senza nudo: Sarah Jessica Parker, ha affermato che non girerà mai certe scene di nudo e ha spiegato le sue motivazioni, raccontando anche un episodio risalente agli inizi della sua carriera.

Divorce: Sarah Jessica Parker in una scena della serie

Nonostante il suo ruolo più famoso sia quello di una giornalista che parla di sesso e amore, Sarah Jessica Parker ha dichiarato che non è mai stata interessata a farsi riprendere in certi tipi di scene di sesso sullo schermo. E ha parlato delle situazioni sul set che l'hanno portata a fare questa scelta.

L'attrice ha parlato con The Hollywood Reporter di questa clausola nel suo contratto, presente dal 2016. "Ci sono attori che hanno una lunga lista di richieste nel loro contratto. Sono contratti leggendari, alcuni vogliono le candele bianche in camerino", ha spiegato Parker. "Io ho sempre deciso di avere una clausola in merito alla nudità sullo schermo, che fosse per scene di sesso o no".

In un'intervista del 2018 con People, Sarah Jessica Parker ha detto che sul set di un film all'inizio della sua carriera, gli sceneggiatori avevano previsto che si sarebbe spogliata per una scena: "Dicevano tipo, 'Sarah Jessica si spoglia nuda domani,' e io, 'Non sarò nuda'", ha detto la star di Sex and the City, senza nominare il regista o il film. "C'era così tanta pressione affinché mi togliessi i vestiti" e l'attrice ha anche ricordato di aver incontrato qualcuno che era sullo stesso set con lei, che le aveva fatto notare quanto era stata male per questa situazione.

Alla fine Parker aveva chiamato il suo agente, Kevin Huvane, per chiedere aiuto. L'agente l'aveva incoraggiata a mantenere la sua posizione e ad andarsene se l'avessero costretta ulteriormente. "Il mio agente ha inviato una macchina e un biglietto aereo sul set del film e ha detto: 'Se qualcuno ti fa fare qualcosa che ti mette a disagio, non lo fai'", ha raccontato Parker. "Consiserato quello che sta succedendo ora e le storie che stanno venendo fuori di quel periodo particolare, mi rendo conto di essere stata fortunata che ci sia stato qualcuno - in questo caso, un uomo - che sia intervenuto per me".

Sarah Jessica Parker ha continuato dicendo che anche se la nudità non fa per lei, non ha nulla contro nessun artista a cui invece vada bene spogliarsi. "Non ho alcun giudizio su chi sceglie di farlo", ha detto Parker. "Penso che sia fantastico che le persone si sentano a proprio agio nel farlo. Non è una sorta di posizione di principio da parte mia, né una scelta religiosa o ideologica".