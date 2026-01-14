"Fottiti, SJP!": Chris Noth non si trattiene dopo il Golden Globe a Sarah Jessica Parker

Noth ha sicuramente il dente avvelenato con l'ex-collega di Sex and the City. Nel 2021 era stato accusato di molestie sessuali, che l'attore ha però sempre negato

L'attore di Sex and the City Chris Noth, accusato di violenza sessuale nel 2021, ha approvato il commento di un fan su Instagram che criticava il recente successo di Sarah Jessica Parker.

Mentre l'attrice riceveva il Carol Burnett Award 2026 durante una cerimonia televisiva anticipata dei Golden Globes, un commentatore ha riconosciuto il momento in una risposta a una foto che Noth ha condiviso durante il fine settimana sul suo Instagram.

"Fanculo il nuovo anno - ANDIAMO!!!!" ha scritto Noth nella didascalia dell'immagine, che lo ritraeva mentre si allenava con dei pesi. Un fan ha risposto: "Intendi fanculo SJP e il suo premio, giusto? lol" in riferimento al riconoscimento andato a Parker. Noth ha risposto al commento del fan dal suo account verificato, scrivendo semplicemente "Giusto" sotto il testo.

I commenti di Chris Noth al Golden Globe di Sarah Jessica Parker su Instagram

Le accuse di molestie sessuali a Chris Noth

Nel dicembre 2021, Noth è stato accusato per la prima volta di violenza sessuale da due donne, che hanno presentato le accuse in forma anonima. Esse hanno affermato che le violenze sarebbero avvenute nel 2004 e nel 2015 a Los Angeles e New York. All'epoca, Noth ha negato le accuse definendole "categoricamente false".

Una terza donna si è fatta avanti per accusare Noth di violenza sul posto di lavoro nel 2010, mentre lavorava come hostess a New York City. Lisa Gentile, una musicista, ha descritto in dettaglio un presunto incontro con Noth nel 2002, sostenendo che la star l'avrebbe aggredita sessualmente e verbalmente in quell'occasione.

Noth ha sempre negato le accuse, anche se alla fine è stato licenziato dal progetto televisivo The Equalizer. Inoltre, le sue ex colleghe di Sex and the City - tra cui Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis - si sono unite per rilasciare una dichiarazione sulle accuse.

Sarah Jessica Parker e Chris Noth in una scena di Sex and the City, episodio Libertà di coppia

La carriera di Chris Noth dopo le accuse

In seguito, nel 2023, Noth ha dichiarato che la sua unica colpa era stata quella di essere stato infedele alla moglie Tara Wilson. "Non ho intenzione di arrendermi e dire semplicemente che è finita... È una storia scandalosa, ma non è vera. E non posso semplicemente dire 'Beh, ok, per me è finita' solo per questo motivo. Sono un attore. Ho altre cose che voglio fare dal punto di vista creativo. E ho dei figli da mantenere. Non posso semplicemente riposare sugli allori", ha dichiarato l'attore in un'intervista a USA Today.

Noth non è stato formalmente accusato né citato in giudizio in relazione alle accuse. A seguito delle accuse, Noth è tornato a recitare (dopo aver ripreso brevemente il ruolo di Mr. Big nella serie sequel And Just Like That...) nel film horror The Block.