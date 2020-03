Sarah Jessica Parker apre un negozio di scarpe a New York, prendendo il posto di Manolo Blahnik

Sarah Jessica Parker, star di Sex and the City, aprirà un negozio di scarpe a New York situato nell'ex punto vendita di Manolo Blahnik.

Sarah Jessica Parker, la star di Sex and the City, aprirà un negozio di scarpe a New York, lungo la prestigiosa 54esima strada prendendo il posto di un punto vendita di Manolo Blahnik.

La marca tanto amata da Carrie Bradshaw ha infatti dovuto chiudere i battenti dopo quasi 40 anni di attività nella Grande Mela.

Sulla pagina social della Sarah Jessica Parker Collection si mostra infatti una fila di coloratissime scarpe che entrano all'interno del negozio. L'attrice ha poi aggiunto: "Una nuova casa che suscita emozioni per così tante ragioni. Questo negozio è un sogno che diventa realtà per SJP Collection e non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai nostri clienti".

L'inaugurazione è prevista per il mese di aprile e sugli scaffali ci saranno le calzature made in Italy, libri, profumi e accessori.

Nella finzione Carrie Bradshaw ha una passione incredibile per le scarpe, arrivando persino a implorare un ladro di prendere tutto tranne le sue Manolo Blahink e a dare uno spazio importante al lussuoso accessorio nel momento in cui Mr Big chiede alla protagonista di sposarlo.