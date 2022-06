Sarah Jessica Parker commenta il comportamento di Kim Cattrall: "Davvero doloroso"

Sarah Jessica Parker si è soffermata sui commenti di Kim Cattrall a proposito del loro rapporto e di And Just Like That... e li ha definiti estremamente dolorosi.

Nel corso del podcast Awards Chatter di The Hollywood Reporter, Sarah Jessica Parker si è soffermata sui commenti di Kim Cattrall a proposito del loro rapporto e di And Just Like That... e li ha definiti estremamente dolorosi.

Sarah Jessica Parker ha dichiarato a proposito di quanto detto da Kim Cattrall: "Non c'è nessuno che si sia mai rivolto a me in questo modo. I suoi commenti sono stati davvero dolorosi".

I conflitti tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall risalgono alla fine degli anni Novanta. Anni dopo, la Cattrall avrebbe raccontato a Piers Morgan che i suoi rapporti con la Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon erano tossici.

La tensione ha iniziato a fare notizia nel 2017, quando si è diffusa la notizia che un terzo film di Sex and the City è "andato in pezzi", come ha detto Parker nel podcast, a causa delle richieste di Cattrall.

"Lo studio non si sentiva a suo agio nel soddisfare le sue richieste, e così non abbiamo fatto il film perché non volevamo farlo senza Kim. Siamo rimasti tutti delusi, certo. Ma succede", ha detto Parker.

"E poi ci sono state molte conversazioni pubbliche su come si sentiva riguardo allo show", ha continuato Parker, sottolineando che l'esperienza sua, di Nixon e della Davis nello show non rispecchiava quello che Cattrall diceva pubblicamente. In questi commenti pubblici risiede la ragione principale per cui l'attrice è stata esclusa da And Just Like That...

Nonostante la sua assenza dalla nuova serie, lo showrunner Michael Patrick King è riuscito a includere il personaggio di Cattrall nella trama attraverso messaggi di testo e ricordi perché, ha detto Parker, "proviamo un grande affetto per Samantha".

"Ma ci siamo sentiti a nostro agio ad andare avanti senza di lei e senza quella parte perché sapevamo cosa voleva fare Michael", ha ammesso Parker. "E pensiamo che abbia gestito la situazione in modo eccellente". Parker ha concluso l'intervista chiedendo al pubblico di smettere di definire il rapporto teso con la Cattrall una "lotta tra gatti".

"In vita mia non ho mai pronunciato parole di sfida nei confronti di nessuno con cui ho lavorato", ha detto Parker nel podcast. "C'è stata una persona che ha parlato. E non ho intenzione di dire a lei di non farlo, né a nessuno, quindi anche questo è stato un po' doloroso per me".

Tuttavia, la Cattrall ha preso sul personale il litigio. Nel febbraio 2018, dopo la morte del fratello avvenuta per suicidio, la star ha rifiutato pubblicamente le condoglianze della Parker su Instagram.

Kim Cattrall ha postato un'immagine che recitava: "Non ho bisogno del tuo amore o del tuo sostegno in questo momento tragico". Nella didascalia dell'immagine, ha definito la Parker "crudele e ipocrita".

Insider ha contattato un rappresentante dell'attrice ma non ha avuto risposta immediata.