Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca di Uomini e Donne: le prime parole dopo la scelta

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca hanno lasciato insieme lo studio, dando ufficialmente inizio alla loro storia lontano dalle telecamere. Subito dopo l'uscita, i due si sono raccontati davanti alle telecamere di Witty TV, condividendo le prime emozioni a caldo dopo un percorso intenso e pieno di alti e bassi.

Le parole di Sara Gaudenzi

Sara Gaudenzi ha parlato con sincerità del suo percorso e dei sentimenti che l'hanno portata alla scelta finale: "Mi sembrava impossibile, questa è la verità. Certe emozioni sono sempre state chiare per me. Questo percorso serve anche per conoscere vari aspetti di una persona e togliersi dei dubbi."

Poi rivolgendosi ad Alessio ha aggiunto: "Era quello che volevo: provare certe emozioni, e sono contenta. Mi sai capire, mi sai ascoltare, mi fai stare bene. Penso che tu sia un ragazzo intelligente, bello e che mi fai sentire protetta e sicura."

Matteo Stratoti

La risposta di Alessio Rubeca

Anche Alessio Rubeca ha confermato la forte connessione tra loro, sottolineando la complicità nata fin dai primi momenti: "Si vedeva che tra di noi c'era più complicità, perché essendo simili caratterialmente ci capivamo anche senza parlarci." Riferendosi al carattere dell'ex tronista ha detto: "Nessuno qui dentro ha mai capito le tue fragilità. Ti hanno vista forte e scontrosa, ma sei l'opposto. Io ho visto subito le tue paure, le cose che non dicevi."

Poi una riflessione intensa sui suoi sentimenti: "Non ho avuto tante esperienze sentimentali, quindi non so definire bene quello che provo. Però penso che, se non è amore questo, non può essere altro."

Lo sfogo di Matteo, la non scelta

Se da una parte Sara e Alessio hanno iniziato il loro percorso insieme, dall'altra Matteo ha vissuto un momento di grande delusione. Il corteggiatore, non scelto, ha lasciato lo studio subito dopo la decisione e, davanti alle telecamere di Witty TV, si è lasciato andare a un lungo sfogo tra lacrime e amarezza. Le sue parole, dure e cariche di emozione, hanno mostrato tutta la difficoltà nell'accettare la scelta di Sara.