Sara e Marti, su Disney+ in streaming da oggi

Da oggi su Disney Plus in streaming arriva la serie amatissima Sara e Marti, lo show con protagoniste Aurora Moroni e Chiara Del Francia.

Arriva da oggi su Disney Plus in streaming l'attesissima serie tv Sara e Marti #LaNostraStoria, lo show tutto italiano che segue le storie della vita quotidiana di Sara (Aurora Moroni) e Marti (Chiara del Francia), le due sorelle trasferitesi da Londra a Bevagna per seguire il padre, Valerio.

La sfida più importante che dovranno affrontare i ragazzi sarà quella di crescere. Sara infatti vuole dire basta ai dilemmi amorosi e Marti dovrà fare i conti con i propri sogni. Entrambe le ragazze impareranno a superare i loro ostacoli facendosi forza su nuove inaspettate amicizie: Sara infatti diventerà amica di Benedetta, con cui farà fronte comune contro la perfida Virginia; Marti invece riacquisterà la sicurezza perduta circa il suo talento musicale, grazie all'amicizia con dei bambini di prima media e a un nuovo amore, arrivato dalla Sicilia. Anche Nicola quest'anno dovrà affrontare una grande sfida: una grave malattia....

Sara e Marti: Aurora Moroni con Chiara del Francia

La serie è prodotta da Stand By Me in collaborazione con The Walt Disney Company Italia mantenendo la sua peculiarità per la quale si è sempre distinta: un linguaggio innovativo e la bravura dei giovani attori che recitano senza copione dando ampio spazio alla loro capacità di improvvisazione. Il risultato è una serie spontanea e fresca, vicina per temi e linguaggio al pubblico di Disney Channel che riesce ad immedesimarsi facilmente con i protagonisti trovando spunti affini alla loro vita quotidiana.

Le storie della vita quotidiana delle amatissime sorelle Sara (Aurora Moroni) e Marti (Chiara del Francia) sono pronte a sorprendere e conquistare il pubblico di DisneyPlus!