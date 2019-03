Sara e Marti - Il Film, il cast: "Un'avventura emozionante che speriamo possa insegnare a non giudicare"

La serie TV tutta italiana prodotta da Stand By Me in collaborazione con The Walt Disney Company Italia, Sara e Marti #LaNostraStoria, approda sul grande schermo con Sara e Marti - Il Film. Dal 14 Marzo le gemelle più amate di Disney Channel arrivano al cinema con una nuova avventura dai sapori dell'estate e della spensieratezza giovanile, dove si toccheranno tematiche importanti come per esempio il pregiudizio.

Ovviamente tornano a vestire i panni di Sara e Marti rispettivamente Aurora Moroni e Chiara del Francia, ma insieme a loro nel cast ci saranno tanti nuovi giovani attori, tra cui anche la speciale collaborazione con il youtuber Leonardo Decarli per la canzone principale del film. Il tratto distintivo della serie, ovvero l'uso di un linguaggio giovanile e innovativo assieme alla coraggiosa decisione di recitare senza copione spronando la capacità di improvvisazione, si farà sentire anche nel film, come sempre portando gli attori ad affrontare le situazioni come farebbero nella realtà. Il risultato è un film spontaneo e fresco, vicino per temi e linguaggio al pubblico di Disney Channel che riesce ad immedesimarsi facilmente con i protagonisti trovando spunti affini alla loro vita quotidiana.

La trama di Sara e Marti - il film, tra nuovi personaggi e guest star

Sarà l'estate che scorre tra la fine della prima e l'inizio della seconda stagione della serie televisiva, il periodo in cui si snoda la trama di Sara e Marti - Il Film, e che segna la prima volta di Sara e Marti al cinema. Sara parte con i fratelli Luigi e Guido Catalano per la Sicilia e a Modica, dove la mamma delle due sorelle trascorreva le vacanze durante l'infanzia, conosce Saro (Antonio Nicotra) con cui legherà moltissimo. Tra i due nascerà una bellissima amicizia fatta di sostegno e comprensione reciproca. Saro è buono e altruista ma i suoi coetanei hanno una brutta opinione di lui per via di suo padre, in carcere per un piccolo crimine. Sara aiuterà il giovane a farsi accettare dagli altri e a recuperare alcuni torti subiti dalle malelingue organizzando un concerto in piazza con Marti, che nel frattempo ha raggiunto la sorella in Sicilia, e lo youtuber Leonardo Decarli che nel film compare come guest star, interpretando se stesso.

Oltre a Saro e al suo fratellino Mimmo (Federico Pellitteri), di cui il ragazzo si prende quotidianamente cura insieme al nonno malato di Alzheimer, nel film farà il suo ingresso un altro nuovo personaggio, il perfido Luca (Gabriele Badaglialacqua), l'antagonista per eccellenza di Saro. Classico figlio di papà, ricco e arrogante, Luca ha messo gli occhi su Sara e detesta Saro alimentando pregiudizi sul suo conto. Molto vendicativo, dopo il rifiuto di Sara, decide di punire Saro organizzando un malefico piano ai suoi danni. Darà del filo da torcere ai protagonisti ma alla fine riuscirà davvero a scampare le sue responsabilità?

In occasione dell'uscita del film in sala, abbiamo incontrato ancora una volta le protagoniste di questa avventura, insieme ad Antonio Nicotra e Leonardo DeCarli per farci raccontare come hanno vissuto il passaggio dalla televisione al cinema, cosa è cambiato e come sono cambiate Sara e Marti, ma anche come affronteranno la tematica principale del film e cosa vorrebbero che il film trasmettesse ai fan.

Guarda la video intervista al cast del film: