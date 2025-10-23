Sanremo Giovani 2026: nella lista di Carlo Conti spuntano ex concorrenti di Amici e X Factor

Carlo Conti, in qualità di Direttore Artistico della kermesse, ha reso pubblici i nomi dei 34 artisti ammessi alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani, scelti fra oltre 500 candidature. Fra questi giovani talenti, spiccano diversi volti già noti al pubblico grazie a passate esperienze nei talent televisivi: da ex concorrenti di Amici come Petit, Antonia, Nicolò Filippucci e Senza Cri, ad artisti provenienti da X Factor come Mimì - vincitrice dell'ultima edizione guidata da Manuel Agnelli - cmqmartina, Angelica Bove e la band Disco Club Paradiso, unica band presente.
Ecco l'elenco completo dei candidati di Sanremo Giovani 2026:
-
Agèlo - Io distruggo
-
Alunno - Bonnie & Clyde
-
AMSI - Pizza americana
-
Angelica Bove - Mattone
-
Antonia - Luoghi perduti
-
Axel - Laurearsi
-
Cainero - Nuntannamurà
-
Caro Wow - Cupido
-
cmqmartina - Radio erotika
-
Cola Siel - Azzurro
-
Deddè - Ddoje Criature
-
Disco Club Paradiso - Mademoiselle
-
Eyeline - Finché dura
-
Jeson - Inizialmente tu
-
Joseph - Fenomenale
-
La Messa - Maria
-
Lea Gavino - Amico lontano
-
Maddalena - Senti menti
-
Marco Millie - Lonely boy
-
Mimì - Sottovoce
-
Nicolò Filippucci - Laguna
-
Nimsay - Ahvah
-
Occhi - Ullallà
-
Petit - Un bel casino
-
Principe - Mon amour
-
Renato D'Amico - Bacio piccolino
-
Rondine - Maleparole
-
Seltsam - Scusa mamma
-
Senza Cri - Spiagge
-
Soap - Buona vita
-
Tära - Mezzaluna
-
Tenth Sky - Gimme 5
-
Welo - Emigtato
-
Xhovana - Ego
Il percorso verso Sanremo 2026: due su trentaquattro ce la fanno
Il gruppo dei 34 artisti selezionati è composto da 33 solisti (15 donne e 18 uomini) e un gruppo formato da tre uomini. A livello geografico, prevale il Nord con 10 partecipanti, seguito dal Centro con 14 e dal Sud con 8. Inoltre, due artisti provenienti dall'estero prenderanno parte alle audizioni. La commissione che ha stilato la rosa è stata presieduta da Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.
Al termine delle selezioni, 24 tra solisti e gruppi saranno ammessi alle cinque puntate di Sanremo Giovani 2025, in onda su Rai 2 e condotte dallo speaker radiofonico Gianluca Gazzoli, in diretta dallo Studio A di Via Asiago a partire dall'11 novembre, con appuntamenti successivi il 18 e 25 novembre e il 2 dicembre. La semifinale è prevista per il 9 dicembre e decreterà i sei finalisti che approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finale di Sarà Sanremo, in programma il 14 dicembre.
A questi sei si aggiungeranno due artisti provenienti da Area Sanremo, selezionati nei primi giorni di dicembre dalla Commissione musicale Rai. Secondo il regolamento, solo i primi due classificati tra i sei finalisti di Sarà Sanremo 2025 accederanno alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, il regolamento del Festival è stato svelato da Carlo Conti pochi giorni fa, affiancati dai due vincitori di Area Sanremo, che entreranno di diritto nella competizione.